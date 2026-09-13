Kreator - Hordes Of Chaos (Coloured) (0727361564810) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kreator - Hordes Of Chaos (Coloured) (0727361564810) виниловая пластинка
Hordes of Chaos — двенадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал- группы Kreator выпущенный в 2009 году. Лимитированное переиздание на цветном виниле. Группа из Эссена, играющая трэш-метал, была основана в 1982 году как школьная группа под названием Tyrant. В 1984 году они сменили название на Kreator и заложили основы карьеры, которая принесла группе всемирное признание в кругах поклонников на протяжении многих лет. С точки зрения содержания и композиции Hordes Of Chaos является прямым продолжением своего предшественника Enemy Of God (2005). Hordes of Chaos стал первым альбомом Kreator, попавшим в чарты в США, дебютировав на 165 месте в чарте Billboard 200 в США, с продажами примерно 2800 копий за первую неделю.
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