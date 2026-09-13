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Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка

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Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 1
Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 2
Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 3
Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 4
Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 5
Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 6
Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
A Taste Of Extreme Divinity
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 1
  • Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 2
  • Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 3
  • Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 4
  • Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 5
  • Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 6
  • Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721480
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629744618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
A Taste Of Extreme Divinity
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Valley Of The Damned, Hang Him High, Solar Empire, Weed Out The Weak, No Tomorrow, Global Domination, Taste The Extreme Divinity, Alive, The Quest, Tamed (Filled With Fear), Sky Is Falling Down, The Sinner
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка

A Taste of Extreme Divinity — одиннадцатый студийный альбом шведской дэт-метал-группы Hypocrisy, выпущенный в 2009 году. Ремастированное переиздание на цветном виниле. «A Taste of Extreme Divinity» (2009) знаменовал триумфальное возвращение Hypocrisy после четырехлетнего перерыва, развязав 12 треков с бритвенно-острыми риффами, громовыми барабанами и властным гроулом Питера Тагтгрена. Этот альбом закрепляет их позиции на вершине дэт-метал иерархии такими выдающимися треками, как «Weed out the Weak» и «Taste the Extreme Divinity», а также эпическим «The Quest».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629744618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hypocrisy
Альбом (сингл)
A Taste Of Extreme Divinity
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Valley Of The Damned, Hang Him High, Solar Empire, Weed Out The Weak, No Tomorrow, Global Domination, Taste The Extreme Divinity, Alive, The Quest, Tamed (Filled With Fear), Sky Is Falling Down, The Sinner
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
A Taste of Extreme Divinity — одиннадцатый студийный альбом шведской дэт-метал-группы Hypocrisy, выпущенный в 2009 году. Ремастированное переиздание на цветном виниле. «A Taste of Extreme Divinity» (2009) знаменовал триумфальное возвращение Hypocrisy после четырехлетнего перерыва, развязав 12 треков с бритвенно-острыми риффами, громовыми барабанами и властным гроулом Питера Тагтгрена. Этот альбом закрепляет их позиции на вершине дэт-метал иерархии такими выдающимися треками, как «Weed out the Weak» и «Taste the Extreme Divinity», а также эпическим «The Quest».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hypocrisy - A Taste Of Extreme Divinity (Coloured) (4065629744618) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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