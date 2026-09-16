Top.Mail.Ru
Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка - фото 1
Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка - фото 2
Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка - фото 3
Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Glass Animals
Альбом (сингл)
I Love You So F***Ing Much
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка - фото 1
  • Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка - фото 2
  • Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка - фото 3
  • Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721462
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602465191974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Glass Animals
Альбом (сингл)
I Love You So F***Ing Much
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Show Pony, Whatthehellishappening?, Creatures In Heaven, Wonderful Nothing, A Tear in Space (Airlock), I Can't Make You Fall In Love Again, How I Learned to Love the Bomb, White Roses, On The Run, Lost in the Ocean
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка

"I Love You So F***ing Much." - четвертый студийный альбом инди-рок-коллектива Glass Animals, выпущенный в 2024 году. Его выходу предшествовал сингл "Creatures in Heaven", который Бэйли посвятил прошлой любви. После выхода релиз достиг 5-ой строчки в Великобритании и 11-го места в Billboard 200. Glass Animals - психоделик-поп-группа основанная в 2010 году, в Оксфорде. Группу возглавляет вокалист и продюсер Дейв Бэйли. Вместе с ним в состав группы входят его старые друзья-Джо Сиворд, Эдмунд Ирвин-Сингер и Дрю МакФарлейн. Бэйли написал и спродюссировал оба альбома Glass Animals. Первый альбом "Zaba" (2014) включает в себя сингл "Gooey", который приобрел статус "Платина" в США. Второй их альбом "How To Be A Human Being" (2016) получил признание у критиков и побелил в двух категориях на 2018 MPG Awards в Англии. Альбом года и Самодеятельный артист года. Так же альбом был номинирован на Mercury Prize. Glass Аnimals получили влияние благодаря своим живым выступлениям, на которых музыканты исполняют немного измененные композиции, направленные на танцевальное звучание. Группа дает концерты по всему миру, а также выступает на таких фестивалях, как Гластонбери, Коачелла, Боннару, Lollapalooza. В 2015 году группа дала более 130 концертов.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602465191974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Glass Animals
Альбом (сингл)
I Love You So F***Ing Much
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Show Pony, Whatthehellishappening?, Creatures In Heaven, Wonderful Nothing, A Tear in Space (Airlock), I Can't Make You Fall In Love Again, How I Learned to Love the Bomb, White Roses, On The Run, Lost in the Ocean
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"I Love You So F***ing Much." - четвертый студийный альбом инди-рок-коллектива Glass Animals, выпущенный в 2024 году. Его выходу предшествовал сингл "Creatures in Heaven", который Бэйли посвятил прошлой любви. После выхода релиз достиг 5-ой строчки в Великобритании и 11-го места в Billboard 200. Glass Animals - психоделик-поп-группа основанная в 2010 году, в Оксфорде. Группу возглавляет вокалист и продюсер Дейв Бэйли. Вместе с ним в состав группы входят его старые друзья-Джо Сиворд, Эдмунд Ирвин-Сингер и Дрю МакФарлейн. Бэйли написал и спродюссировал оба альбома Glass Animals. Первый альбом "Zaba" (2014) включает в себя сингл "Gooey", который приобрел статус "Платина" в США. Второй их альбом "How To Be A Human Being" (2016) получил признание у критиков и побелил в двух категориях на 2018 MPG Awards в Англии. Альбом года и Самодеятельный артист года. Так же альбом был номинирован на Mercury Prize. Glass Аnimals получили влияние благодаря своим живым выступлениям, на которых музыканты исполняют немного измененные композиции, направленные на танцевальное звучание. Группа дает концерты по всему миру, а также выступает на таких фестивалях, как Гластонбери, Коачелла, Боннару, Lollapalooza. В 2015 году группа дала более 130 концертов.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Glass Animals - I Love You So F***Ing Much (0602465191974) виниловая пластинка – стоимость товара 3800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...