Thievery Corporation - The Cosmic Game (0792755870969) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thievery Corporation
Альбом (сингл)
The Cosmic Game
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб.
В наличии
Код товара: 721459
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5 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Primary Wave Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Primary Wave
Barcode
[0792755870969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thievery Corporation
Альбом (сингл)
The Cosmic Game
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Marching the Hate Machines (Into the Sun) (Feat. The Flaming Lips), Warning Shots (Feat. Sleepy Wonder, Gunjan), Revolution Solution (Feat. Perry Farrell), The Cosmic Game, Satyam Shivam Sundaram (Feat. Gunjan), Amerimacka (Feat. Notch), Ambicion Eterna (Feat. Verny Varela), Pela Janela (Feat. Gigi Rezende), Sol Tapado (Feat. Patrick De Santos), The Heart's a Lonely Hunter (Feat. David Byrne), Holographic Universe, Doors of Perception (Feat. Gunjan), Wires and Watchtowers (Feat. Sista Pat), The
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Thievery Corporation - The Cosmic Game (0792755870969) виниловая пластинка
«The Cosmic Game» — четвёртый студийный альбом американского электронного дуэта Thievery Corporation, выпущенный в 2005 году. В записи приняли участие вокалисты Уэйн Койн из The Flaming Lips, Sleepy Wonder, Перри Фаррелл из Janes Addiction, Gunjan, Notch, Дэвид Бирн из The Talking Heads, ЛуЛу Геличкани и другие. Издание на виниле к 20-летию. Альбом содержит музыку различных стилей, включая EDM, future-bossa, брейкбит, рок и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Primary Wave Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Primary Wave
Barcode
[0792755870969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thievery Corporation
Альбом (сингл)
The Cosmic Game
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Marching the Hate Machines (Into the Sun) (Feat. The Flaming Lips), Warning Shots (Feat. Sleepy Wonder, Gunjan), Revolution Solution (Feat. Perry Farrell), The Cosmic Game, Satyam Shivam Sundaram (Feat. Gunjan), Amerimacka (Feat. Notch), Ambicion Eterna (Feat. Verny Varela), Pela Janela (Feat. Gigi Rezende), Sol Tapado (Feat. Patrick De Santos), The Heart's a Lonely Hunter (Feat. David Byrne), Holographic Universe, Doors of Perception (Feat. Gunjan), Wires and Watchtowers (Feat. Sista Pat), The
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
«The Cosmic Game» — четвёртый студийный альбом американского электронного дуэта Thievery Corporation, выпущенный в 2005 году. В записи приняли участие вокалисты Уэйн Койн из The Flaming Lips, Sleepy Wonder, Перри Фаррелл из Janes Addiction, Gunjan, Notch, Дэвид Бирн из The Talking Heads, ЛуЛу Геличкани и другие. Издание на виниле к 20-летию. Альбом содержит музыку различных стилей, включая EDM, future-bossa, брейкбит, рок и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Thievery Corporation - The Cosmic Game (0792755870969) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5380 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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