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Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка

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Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка - фото 1
Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка - фото 2
Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Passarani
Альбом (сингл)
The Wildlife Of The Quieter Ones
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка - фото 1
  • Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка - фото 2
  • Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548037487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Passarani
Альбом (сингл)
The Wildlife Of The Quieter Ones
Жанр
House
Трек-лист
Albuquerque Arcade Retreat, Theme From FFOM, Sacramento Balls, Dial 101, Revelation, Gravitational Lane, Serenity Alley, Equation, Storm 90, Requiem I, Complex Beta, Moon Stone, Rays Of Thunder, Red Flying Kites, Never Ending Scrolling, The 6th Day, Strawberry Strings
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight

Отзывы о товаре Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
!K7
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
!K7
Barcode
[4062548037487]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Passarani
Альбом (сингл)
The Wildlife Of The Quieter Ones
Жанр
House
Трек-лист
Albuquerque Arcade Retreat, Theme From FFOM, Sacramento Balls, Dial 101, Revelation, Gravitational Lane, Serenity Alley, Equation, Storm 90, Requiem I, Complex Beta, Moon Stone, Rays Of Thunder, Red Flying Kites, Never Ending Scrolling, The 6th Day, Strawberry Strings
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hadithi Fupi, The Force, Ndoto, Arobaini Na Nne, Kuwa Huru, Siri, Tiger Me, Starlight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Passarani - The Wildlife Of The Quieter Ones (4062548037487) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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