Top.Mail.Ru
Various Artists - Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture (Coloured) (5712192004524) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture (Coloured) (5712192004524) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture (Coloured) (5712192004524) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture (Coloured) (5712192004524) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture (Coloured) (5712192004524) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture (Coloured) (5712192004524) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721422
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture (Coloured) (5712192004524) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - ALLEGRO CON BRIO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - A DANTE CON MOTO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - SCHERZO ALLEGRO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR ALLEGRO PRESTO, EGMONT OVERTURE IN F MINOR OP 84
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture (Coloured) (5712192004524) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - ALLEGRO CON BRIO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - A DANTE CON MOTO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - SCHERZO ALLEGRO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR ALLEGRO PRESTO, EGMONT OVERTURE IN F MINOR OP 84



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture (Coloured) (5712192004524) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - ALLEGRO CON BRIO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - A DANTE CON MOTO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - SCHERZO ALLEGRO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR ALLEGRO PRESTO, EGMONT OVERTURE IN F MINOR OP 84
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - ALLEGRO CON BRIO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - A DANTE CON MOTO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR - SCHERZO ALLEGRO, SYMPHONY NO 5 IN C MINOR ALLEGRO PRESTO, EGMONT OVERTURE IN F MINOR OP 84


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Beethoven: Symphony No 5, Egmont Overture (Coloured) (5712192004524) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...