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Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка

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Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка - фото 1
Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка - фото 2
Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fools Garden
Альбом (сингл)
Dish Of The Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка - фото 1
  • Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка - фото 2
  • Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721415
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964184495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fools Garden
Альбом (сингл)
Dish Of The Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ordinary Man, Meanwhile, Lemon Tree, Pieces, Take Me, Wild Days, The Seal, Autumn, The Tocsin, Finally, One Fine Day, Fools Garden, Autumn (Demo), The Seal (Demo), Finally (Demo with Volkers Vocals), Meanwhile (Demo), Spirit 91 (Demo), Pieces (Demo), Lemon Tree (Live in Stuttgart 1996), Tell Me Who I Am (Live in Speyer 1999), Ordinary Man (Live in Bad K?nig 2015), Good Night (Intimate Mix 2025)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка

В честь своего 30-летия второй альбом немецкой поп-рок-группы Fools Garden «Dish of the Day», включающий в себя бессмертный хит «Lemon Tree», впервые выйдет на виниле. Тщательно ремастированное делюкс-издание на двойном цветном виниле включает в себя оригинальный альбом из 11 песен, а также 11 дополнительных треков, включая би-сайды, концертные записи и демо-записи. Выпущенный в 1995 году, в разгар альтернативной поп-музыки 90-х, альбом «Dish of the Day» принёс Fools Garden международный успех благодаря обаянию и популярности хита «Lemon Tree». Песня возглавила чарты в Европе и Азии. Юбилейное издание — настоящая находка для коллекционеров, оно даёт полное представление о творческом процессе группы и её музыкальном многообразии в этот период становления. LP1 представляет собой полный оригинальный трек-лист, тщательно ремастерированный для достижения наилучшего качества звучания на виниле. LP2 открывает архив: тщательно отобранную коллекцию ранее не издававшихся песен, концертных записей и демо-записей, впервые также доступную на виниле. Упакованное в высококачественный гейтфолд с восстановленным оформлением и эксклюзивными архивными фотографиями, это переиздание понравится как поклонникам, испытывающим ностальгию, так и новому поколению, впервые открывающему для себя группу



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964184495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fools Garden
Альбом (сингл)
Dish Of The Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ordinary Man, Meanwhile, Lemon Tree, Pieces, Take Me, Wild Days, The Seal, Autumn, The Tocsin, Finally, One Fine Day, Fools Garden, Autumn (Demo), The Seal (Demo), Finally (Demo with Volkers Vocals), Meanwhile (Demo), Spirit 91 (Demo), Pieces (Demo), Lemon Tree (Live in Stuttgart 1996), Tell Me Who I Am (Live in Speyer 1999), Ordinary Man (Live in Bad K?nig 2015), Good Night (Intimate Mix 2025)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
В честь своего 30-летия второй альбом немецкой поп-рок-группы Fools Garden «Dish of the Day», включающий в себя бессмертный хит «Lemon Tree», впервые выйдет на виниле. Тщательно ремастированное делюкс-издание на двойном цветном виниле включает в себя оригинальный альбом из 11 песен, а также 11 дополнительных треков, включая би-сайды, концертные записи и демо-записи. Выпущенный в 1995 году, в разгар альтернативной поп-музыки 90-х, альбом «Dish of the Day» принёс Fools Garden международный успех благодаря обаянию и популярности хита «Lemon Tree». Песня возглавила чарты в Европе и Азии. Юбилейное издание — настоящая находка для коллекционеров, оно даёт полное представление о творческом процессе группы и её музыкальном многообразии в этот период становления. LP1 представляет собой полный оригинальный трек-лист, тщательно ремастерированный для достижения наилучшего качества звучания на виниле. LP2 открывает архив: тщательно отобранную коллекцию ранее не издававшихся песен, концертных записей и демо-записей, впервые также доступную на виниле. Упакованное в высококачественный гейтфолд с восстановленным оформлением и эксклюзивными архивными фотографиями, это переиздание понравится как поклонникам, испытывающим ностальгию, так и новому поколению, впервые открывающему для себя группу


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Fools Garden - Dish Of The Day (Coloured) (4099964184495) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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