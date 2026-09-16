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Funkadelic - The Electric Spanking Of War Babies (5060767443149) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Funkadelic - The Electric Spanking Of War Babies (5060767443149) виниловая пластинка

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Funkadelic - The Electric Spanking Of War Babies (5060767443149) виниловая пластинка - фото 1
Funkadelic - The Electric Spanking Of War Babies (5060767443149) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
The Electric Spanking Of War Babies
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Funkadelic - The Electric Spanking Of War Babies (5060767443149) виниловая пластинка - фото 1
  • Funkadelic - The Electric Spanking Of War Babies (5060767443149) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Funkadelic - The Electric Spanking Of War Babies (5060767443149) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
The Electric Spanking Of War Babies
Жанр
Funk
Трек-лист
The Electric Spanking of War Babies, Electro-cuties, Funk Gets Stronger (Part 1), Brettino's Bounce, Funk Gets Stronger (Killer Millimeter Longer Version), Shockwaves, Oh, I, Icka Prick
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Funkadelic - The Electric Spanking Of War Babies (5060767443149) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Electric Spanking of War Babies, Electro-cuties, Funk Gets Stronger (Part 1), Brettino's Bounce, Funk Gets Stronger (Killer Millimeter Longer Version), Shockwaves, Oh, I, Icka Prick

Отзывы о товаре Funkadelic - The Electric Spanking Of War Babies (5060767443149) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
The Electric Spanking Of War Babies
Жанр
Funk
Трек-лист
The Electric Spanking of War Babies, Electro-cuties, Funk Gets Stronger (Part 1), Brettino's Bounce, Funk Gets Stronger (Killer Millimeter Longer Version), Shockwaves, Oh, I, Icka Prick
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Electric Spanking of War Babies, Electro-cuties, Funk Gets Stronger (Part 1), Brettino's Bounce, Funk Gets Stronger (Killer Millimeter Longer Version), Shockwaves, Oh, I, Icka Prick
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Funkadelic - The Electric Spanking Of War Babies (5060767443149) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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