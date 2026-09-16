Top.Mail.Ru
Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 1
Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 2
Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 3
Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 4
Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 5
Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Whites Off Earth Now!!
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 1
  • Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 2
  • Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 3
  • Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 4
  • Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 5
  • Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297921229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Whites Off Earth Now!!
Жанр
Кантри
Трек-лист
Shining Moon, State Trooper, Me And The Devil, Decoration Day, Baby Please Don't Go, I'll Never Get Out Of These Blues Alive, Take Me, Forgive Me, Crossroads
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка

Whites Off Earth Now!! — дебютный альбом канадской альт-кантри группы, изданный в 1986 году. Издание на виниле. Записанный вживую с помощью одного микрофона Ambisonic, этот сборник завораживающих блюзовых каверов и атмосферных оригиналов создал безошибочное звучание группы, с воздушным вокалом Марго Тимминс, скользящим по гитарной работе Майкла Тимминса. С такими выдающимися треками, как "Shining Moon" и "Baby Please Don't Go", "Whites Off Earth Now!!!" является обязательным для поклонников рутс-рока, блюза и альтернативного кантри, поскольку именно здесь началось путешествие Cowboy Junkies.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297921229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Whites Off Earth Now!!
Жанр
Кантри
Трек-лист
Shining Moon, State Trooper, Me And The Devil, Decoration Day, Baby Please Don't Go, I'll Never Get Out Of These Blues Alive, Take Me, Forgive Me, Crossroads
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Whites Off Earth Now!! — дебютный альбом канадской альт-кантри группы, изданный в 1986 году. Издание на виниле. Записанный вживую с помощью одного микрофона Ambisonic, этот сборник завораживающих блюзовых каверов и атмосферных оригиналов создал безошибочное звучание группы, с воздушным вокалом Марго Тимминс, скользящим по гитарной работе Майкла Тимминса. С такими выдающимися треками, как "Shining Moon" и "Baby Please Don't Go", "Whites Off Earth Now!!!" является обязательным для поклонников рутс-рока, блюза и альтернативного кантри, поскольку именно здесь началось путешествие Cowboy Junkies.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...