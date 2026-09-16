Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Whites Off Earth Now!!
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 721390
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4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297921229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Whites Off Earth Now!!
Жанр
Кантри
Трек-лист
Shining Moon, State Trooper, Me And The Devil, Decoration Day, Baby Please Don't Go, I'll Never Get Out Of These Blues Alive, Take Me, Forgive Me, Crossroads
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка
Whites Off Earth Now!! — дебютный альбом канадской альт-кантри группы, изданный в 1986 году. Издание на виниле. Записанный вживую с помощью одного микрофона Ambisonic, этот сборник завораживающих блюзовых каверов и атмосферных оригиналов создал безошибочное звучание группы, с воздушным вокалом Марго Тимминс, скользящим по гитарной работе Майкла Тимминса. С такими выдающимися треками, как "Shining Moon" и "Baby Please Don't Go", "Whites Off Earth Now!!!" является обязательным для поклонников рутс-рока, блюза и альтернативного кантри, поскольку именно здесь началось путешествие Cowboy Junkies.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297921229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Whites Off Earth Now!!
Жанр
Кантри
Трек-лист
Shining Moon, State Trooper, Me And The Devil, Decoration Day, Baby Please Don't Go, I'll Never Get Out Of These Blues Alive, Take Me, Forgive Me, Crossroads
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Whites Off Earth Now!! — дебютный альбом канадской альт-кантри группы, изданный в 1986 году. Издание на виниле. Записанный вживую с помощью одного микрофона Ambisonic, этот сборник завораживающих блюзовых каверов и атмосферных оригиналов создал безошибочное звучание группы, с воздушным вокалом Марго Тимминс, скользящим по гитарной работе Майкла Тимминса. С такими выдающимися треками, как "Shining Moon" и "Baby Please Don't Go", "Whites Off Earth Now!!!" является обязательным для поклонников рутс-рока, блюза и альтернативного кантри, поскольку именно здесь началось путешествие Cowboy Junkies.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Cowboy Junkies - Whites Off Earth Now!! (Half Speed) (0711297921229) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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