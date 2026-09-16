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Ost - Jeymes Samuel'S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ost - Jeymes Samuel'S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка

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Ost - Jeymes Samuel&#039;S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка - фото 2
Ost - Jeymes Samuel&#039;S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - Jeymes Samuel&#039;S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка - фото 1
  • Ost - Jeymes Samuel&#039;S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка - фото 2
  • Ost - Jeymes Samuel&#039;S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721385
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ost - Jeymes Samuel'S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8024709285720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ennio Morricone–Sonny, Piero Umiliani–They Call Him Django, Daniele Patucchi–Lo Ammazz? Come Un Cane...Ma Lui Rideva Ancora – M14 (Tensivo Suspense), Gianni Ferrio–That Man, Ennio Morricone–A Gringo Like Me, Nico Fidenco–The Yankee Fellow, Alessandro Alessandroni–Gray Skies, Nino Oliviero–Cuando Se Muere El Sol, Michele Lacerenza–Concerto Per Un Killer, Francesco De Masi–Find A Man, Francesco De Masi–Arizona Colt, Caterina Caselli–Il Cammino Di Ogni Speranza, Nico Fidenco–Clayton, Gianni Ferrio–
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - Jeymes Samuel'S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ennio Morricone–Sonny, Piero Umiliani–They Call Him Django, Daniele Patucchi–Lo Ammazz? Come Un Cane.Ma Lui Rideva Ancora – M14 (Tensivo Suspense), Gianni Ferrio–That Man, Ennio Morricone–A Gringo Like Me, Nico Fidenco–The Yankee Fellow, Alessandro Alessandroni–Gray Skies, Nino Oliviero–Cuando Se Muere El Sol, Michele Lacerenza–Concerto Per Un Killer, Francesco De Masi–Find A Man, Francesco De Masi–Arizona Colt, Caterina Caselli–Il Cammino Di Ogni Speranza, Nico Fidenco–Clayton, Gianni Ferrio–Give Me Back, Angelo Francesco Lavagnino–Vendetta Per Vendetta, Carlo Rustichelli–I Must Go, Gianni Ferrio–Era Un Cow-Boy, Marcello Giombini–Ballata Per Un Pistolero, Carlo Savina–Hey Amigo You're Dead, Francesco De Masi–Jerry Theme



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Ost - Jeymes Samuel'S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8024709285720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ennio Morricone–Sonny, Piero Umiliani–They Call Him Django, Daniele Patucchi–Lo Ammazz? Come Un Cane...Ma Lui Rideva Ancora – M14 (Tensivo Suspense), Gianni Ferrio–That Man, Ennio Morricone–A Gringo Like Me, Nico Fidenco–The Yankee Fellow, Alessandro Alessandroni–Gray Skies, Nino Oliviero–Cuando Se Muere El Sol, Michele Lacerenza–Concerto Per Un Killer, Francesco De Masi–Find A Man, Francesco De Masi–Arizona Colt, Caterina Caselli–Il Cammino Di Ogni Speranza, Nico Fidenco–Clayton, Gianni Ferrio–
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ennio Morricone–Sonny, Piero Umiliani–They Call Him Django, Daniele Patucchi–Lo Ammazz? Come Un Cane.Ma Lui Rideva Ancora – M14 (Tensivo Suspense), Gianni Ferrio–That Man, Ennio Morricone–A Gringo Like Me, Nico Fidenco–The Yankee Fellow, Alessandro Alessandroni–Gray Skies, Nino Oliviero–Cuando Se Muere El Sol, Michele Lacerenza–Concerto Per Un Killer, Francesco De Masi–Find A Man, Francesco De Masi–Arizona Colt, Caterina Caselli–Il Cammino Di Ogni Speranza, Nico Fidenco–Clayton, Gianni Ferrio–Give Me Back, Angelo Francesco Lavagnino–Vendetta Per Vendetta, Carlo Rustichelli–I Must Go, Gianni Ferrio–Era Un Cow-Boy, Marcello Giombini–Ballata Per Un Pistolero, Carlo Savina–Hey Amigo You're Dead, Francesco De Masi–Jerry Theme


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ost - Jeymes Samuel'S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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