Ost - Jeymes Samuel'S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ost - Jeymes Samuel'S Spaghetti Western Collection (Various Artists) (8024709285720) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ennio Morricone–Sonny, Piero Umiliani–They Call Him Django, Daniele Patucchi–Lo Ammazz? Come Un Cane.Ma Lui Rideva Ancora – M14 (Tensivo Suspense), Gianni Ferrio–That Man, Ennio Morricone–A Gringo Like Me, Nico Fidenco–The Yankee Fellow, Alessandro Alessandroni–Gray Skies, Nino Oliviero–Cuando Se Muere El Sol, Michele Lacerenza–Concerto Per Un Killer, Francesco De Masi–Find A Man, Francesco De Masi–Arizona Colt, Caterina Caselli–Il Cammino Di Ogni Speranza, Nico Fidenco–Clayton, Gianni Ferrio–Give Me Back, Angelo Francesco Lavagnino–Vendetta Per Vendetta, Carlo Rustichelli–I Must Go, Gianni Ferrio–Era Un Cow-Boy, Marcello Giombini–Ballata Per Un Pistolero, Carlo Savina–Hey Amigo You're Dead, Francesco De Masi–Jerry Theme
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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