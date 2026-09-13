T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan Boogie: The Very Best Of
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721382
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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan Boogie: The Very Best Of
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
20th Century Boy, Get it On, Children Of The Revolution, Jeepster, Ride A White Swan, Hot Love, Metal Guru, Telegram Sam, Solid Gold Easy Action, I Love To Boogie, New York City, The Groover, Cosmic Dancer, There Was a Time / Raw Ramp / Electric Boogie, Dreamy Lady, Light Of Love, London Boys, Truck On (Tyke), Born To Boogie, Teenage Dream, The Soul Of My Suit, Celebrate Summer, Dandy In The Underworld, Life's A Gas
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 20th Century Boy, Get it On, Children Of The Revolution, Jeepster, Ride A White Swan, Hot Love, Metal Guru, Telegram Sam, Solid Gold Easy Action, I Love To Boogie, New York City, The Groover, Cosmic Dancer, There Was a Time / Raw Ramp / Electric Boogie, Dreamy Lady, Light Of Love, London Boys, Truck On (Tyke), Born To Boogie, Teenage Dream, The Soul Of My Suit, Celebrate Summer, Dandy In The Underworld, Life's A Gas
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797912076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Bolan Boogie: The Very Best Of
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
20th Century Boy, Get it On, Children Of The Revolution, Jeepster, Ride A White Swan, Hot Love, Metal Guru, Telegram Sam, Solid Gold Easy Action, I Love To Boogie, New York City, The Groover, Cosmic Dancer, There Was a Time / Raw Ramp / Electric Boogie, Dreamy Lady, Light Of Love, London Boys, Truck On (Tyke), Born To Boogie, Teenage Dream, The Soul Of My Suit, Celebrate Summer, Dandy In The Underworld, Life's A Gas
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 20th Century Boy, Get it On, Children Of The Revolution, Jeepster, Ride A White Swan, Hot Love, Metal Guru, Telegram Sam, Solid Gold Easy Action, I Love To Boogie, New York City, The Groover, Cosmic Dancer, There Was a Time / Raw Ramp / Electric Boogie, Dreamy Lady, Light Of Love, London Boys, Truck On (Tyke), Born To Boogie, Teenage Dream, The Soul Of My Suit, Celebrate Summer, Dandy In The Underworld, Life's A Gas
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
T. Rex - Bolan Boogie: The Very Best Of (5014797912076) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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