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King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка

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King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 4
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 5
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 6
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 7
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 8
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 9
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 10
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 11
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 12
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 4
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 5
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 6
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 7
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 8
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 9
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 10
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 11
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 12
  • King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721377
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка
7 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367795618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Introductory Soundscape, The Hell Hounds Of Krim, Larks' Tongues In Aspic, Part 1, Pictures Of A City, The Court Of The Crimson King, Red, Tony Cadenza Deals It Slitheryacious-To-The- Max, Neurotica, One More Red Nightmare, Indiscipline, Larks' Tongues In Aspic, Part 2, Epitaph, Radical Action 2, Level Five, Tony Cadenza Serves It Piping Hot, Discipline, Starless, Islands, 21st Century Schizoid Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку King Crimson / Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (3LP) - идеальная возможность погрузиться в захватывающий концертный опыт этой легендарной группы. Альбом Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 записан во время их выступлений в Вашингтоне и Олбани, и он представляет собой незабываемую смесь классических песен и новых музыкальных экспериментов. С первых нот этого альбома вы погрузитесь в мир изумительного исполнительского мастерства King Crimson. Их виртуозные музыкальные дарования, потрясающая энергетика и экспериментальный подход снова проявляются в каждой песне. От эмоциональной глубины баллад до мощных рок-композиций, Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 позволяет вам насладиться всем многообразием творчества King Crimson. Этот альбом предлагает вам возможность ощутить атмосферу живого выступления King Crimson прямо в комфорте вашего дома. Каждая песня передает энергию и атмосферу, которую только живое выступление может дать. Закройте глаза, позвольте музыке взять вас на себя, и вы перенесетесь в передний ряд концертной арены, окруженные эмоциональными моментами и овациями публики. Купить виниловую пластинку King Crimson / Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (3LP) - это возможность стать обладателем этого уникального концертного альбома и ощутить всю магию музыки King Crimson в ее живом исполнении. Добавьте эту пластинку в свою коллекцию и погрузитесь в непревзойденный звук, который оживает в каждой треке этого потрясающего альбома.



Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson

Отзывы о товаре King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Discipline
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Discipline
Barcode
[0633367795618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Introductory Soundscape, The Hell Hounds Of Krim, Larks' Tongues In Aspic, Part 1, Pictures Of A City, The Court Of The Crimson King, Red, Tony Cadenza Deals It Slitheryacious-To-The- Max, Neurotica, One More Red Nightmare, Indiscipline, Larks' Tongues In Aspic, Part 2, Epitaph, Radical Action 2, Level Five, Tony Cadenza Serves It Piping Hot, Discipline, Starless, Islands, 21st Century Schizoid Man
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку King Crimson / Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (3LP) - идеальная возможность погрузиться в захватывающий концертный опыт этой легендарной группы. Альбом Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 записан во время их выступлений в Вашингтоне и Олбани, и он представляет собой незабываемую смесь классических песен и новых музыкальных экспериментов. С первых нот этого альбома вы погрузитесь в мир изумительного исполнительского мастерства King Crimson. Их виртуозные музыкальные дарования, потрясающая энергетика и экспериментальный подход снова проявляются в каждой песне. От эмоциональной глубины баллад до мощных рок-композиций, Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 позволяет вам насладиться всем многообразием творчества King Crimson. Этот альбом предлагает вам возможность ощутить атмосферу живого выступления King Crimson прямо в комфорте вашего дома. Каждая песня передает энергию и атмосферу, которую только живое выступление может дать. Закройте глаза, позвольте музыке взять вас на себя, и вы перенесетесь в передний ряд концертной арены, окруженные эмоциональными моментами и овациями публики. Купить виниловую пластинку King Crimson / Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (3LP) - это возможность стать обладателем этого уникального концертного альбома и ощутить всю магию музыки King Crimson в ее живом исполнении. Добавьте эту пластинку в свою коллекцию и погрузитесь в непревзойденный звук, который оживает в каждой треке этого потрясающего альбома.


Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
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Доставка
Отзывы


King Crimson - Music Is Our Friend: Live In Washington And Albany, 2021 (0633367795618) виниловая пластинка - стоимость товара 7930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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