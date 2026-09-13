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Michael Schenker Group - Don'T Sell Your Soul (4029759206972) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michael Schenker Group - Don'T Sell Your Soul (4029759206972) виниловая пластинка

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Michael Schenker Group - Don&#039;T Sell Your Soul (4029759206972) виниловая пластинка - фото 1
Michael Schenker Group - Don&#039;T Sell Your Soul (4029759206972) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Don'T Sell Your Soul
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Schenker Group - Don&#039;T Sell Your Soul (4029759206972) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Schenker Group - Don&#039;T Sell Your Soul (4029759206972) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721374
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759206972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Don'T Sell Your Soul
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Don’t Selll Your Soul, Danger Zone, Eye of the Storm, Janey the Fox, Can’t Stand Waiting, Sign of the Times, The Chosen, It’s You, Sixstring Shotgun, Flesh & Bone, Surrender
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Schenker Group - Don'T Sell Your Soul (4029759206972) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don’t Selll Your Soul, Danger Zone, Eye of the Storm, Janey the Fox, Can’t Stand Waiting, Sign of the Times, The Chosen, It’s You, Sixstring Shotgun, Flesh & Bone, Surrender

Отзывы о товаре Michael Schenker Group - Don'T Sell Your Soul (4029759206972) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759206972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Don'T Sell Your Soul
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Don’t Selll Your Soul, Danger Zone, Eye of the Storm, Janey the Fox, Can’t Stand Waiting, Sign of the Times, The Chosen, It’s You, Sixstring Shotgun, Flesh & Bone, Surrender
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don’t Selll Your Soul, Danger Zone, Eye of the Storm, Janey the Fox, Can’t Stand Waiting, Sign of the Times, The Chosen, It’s You, Sixstring Shotgun, Flesh & Bone, Surrender
Самовывоз
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