Michael Schenker Group - Don'T Sell Your Soul (4029759206972) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Don'T Sell Your Soul
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721374
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759206972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Don'T Sell Your Soul
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Don’t Selll Your Soul, Danger Zone, Eye of the Storm, Janey the Fox, Can’t Stand Waiting, Sign of the Times, The Chosen, It’s You, Sixstring Shotgun, Flesh & Bone, Surrender
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Schenker Group - Don'T Sell Your Soul (4029759206972) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don’t Selll Your Soul, Danger Zone, Eye of the Storm, Janey the Fox, Can’t Stand Waiting, Sign of the Times, The Chosen, It’s You, Sixstring Shotgun, Flesh & Bone, Surrender
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759206972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Don'T Sell Your Soul
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Don’t Selll Your Soul, Danger Zone, Eye of the Storm, Janey the Fox, Can’t Stand Waiting, Sign of the Times, The Chosen, It’s You, Sixstring Shotgun, Flesh & Bone, Surrender
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don’t Selll Your Soul, Danger Zone, Eye of the Storm, Janey the Fox, Can’t Stand Waiting, Sign of the Times, The Chosen, It’s You, Sixstring Shotgun, Flesh & Bone, Surrender
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Michael Schenker Group - Don'T Sell Your Soul (4029759206972) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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