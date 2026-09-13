Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sum 41 - Order In Decline (Coloured) (0790692730711) виниловая пластинка
Order In Decline — седьмой студийный альбом канадской панк-рок-группы Sum 41, выпущенный в 2019 году. Переиздание на цветном виниле. Панк, рок, альтернативный металл — Дерик Уибли и его группа нашли идеальную золотую середину. Десять песен с альбома «Order In Decline» подтверждают это предположение. В альбом входят любимые фанатами треки «Out For Blood», «Never There» и «Catching Fire». Группа Sum 41 образовалась в 1996 году и выпустила свой первый полноформатный альбом в 2001 году, за которым последовали несколько мини-альбомов и ещё семь альбомов, включая «Chuck» (2004), «Underclass Hero» (2007), «Screaming Bloody Murder» (2011) и «13 Voices» (2016). Группа выпустила свой последний альбом «Heaven :x: Hell» (2024).
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Теги товара: Панк-рок
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Теги товара: Панк-рок
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