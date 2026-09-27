Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка
"Мой Двор: Начало Истории" - студийный альбом рэпера Сереги, выпущенный в 2007 году. Альбом принёс ему широкую известность благодаря хиту "Чёрный бумер", и содержит другие треки, ставшие культовыми в русскоязычном рэпе того времени. Серёга - белорусский и украинский рэпер, который стал известен в 2004 году благодаря хиту "Чёрный Бумер". Он выпустил несколько альбомов, сотрудничал с другими артистами и снимался в фильмах. Его стиль называется "спортивными частушками", так как он часто использует сленг и юмор в своих песнях. Серёга также известен под псевдонимами Айвенго, Диез и Полиграф ШарикOFF.
Треклист
- Говорила Мама
- Кукла (Радио Версия)
- Рыжий Парень
- Песенка О Слесаре Шестого Разряда
- Про Лёньку Финта
- Манькина Свадьба
- Песенка Про То, Как На Танцполе Авария Случилась
- Чёрный Бумер
- Дети Москвы
- Кукла
- Загубили Лялю
- Рыжий (Римейк 2007)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Цветной винил
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"Мой Двор: Начало Истории" - студийный альбом рэпера Сереги, выпущенный в 2007 году. Альбом принёс ему широкую известность благодаря хиту "Чёрный бумер", и содержит другие треки, ставшие культовыми в русскоязычном рэпе того времени. Серёга - белорусский и украинский рэпер, который стал известен в 2004 году благодаря хиту "Чёрный Бумер". Он выпустил несколько альбомов, сотрудничал с другими артистами и снимался в фильмах. Его стиль называется "спортивными частушками", так как он часто использует сленг и юмор в своих песнях. Серёга также известен под псевдонимами Айвенго, Диез и Полиграф ШарикOFF.
Треклист
- Говорила Мама
- Кукла (Радио Версия)
- Рыжий Парень
- Песенка О Слесаре Шестого Разряда
- Про Лёньку Финта
- Манькина Свадьба
- Песенка Про То, Как На Танцполе Авария Случилась
- Чёрный Бумер
- Дети Москвы
- Кукла
- Загубили Лялю
- Рыжий (Римейк 2007)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Цветной винил
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