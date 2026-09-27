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Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка

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Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 1
Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 2
Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 3
Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 4
Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 5
Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
Мой Двор: Начало Истории
Жанр
Русский рэп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 1
  • Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 2
  • Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 3
  • Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 4
  • Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 5
  • Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Imker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imker Musik
Barcode
[4400011000215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
Мой Двор: Начало Истории
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Говорила Мама, Кукла (Радио Версия), Рыжий Парень, Песенка О Слесаре Шестого Разряда, Про Лёньку Финта, Манькина Свадьба, Песенка Про То, Как На Танцполе Авария Случилась, Чёрный Бумер, Дети Москвы, Кукла, Загубили Лялю, Рыжий (Римейк 2007)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка

"Мой Двор: Начало Истории" - студийный альбом рэпера Сереги, выпущенный в 2007 году. Альбом принёс ему широкую известность благодаря хиту "Чёрный бумер", и содержит другие треки, ставшие культовыми в русскоязычном рэпе того времени. Серёга - белорусский и украинский рэпер, который стал известен в 2004 году благодаря хиту "Чёрный Бумер". Он выпустил несколько альбомов, сотрудничал с другими артистами и снимался в фильмах. Его стиль называется "спортивными частушками", так как он часто использует сленг и юмор в своих песнях. Серёга также известен под псевдонимами Айвенго, Диез и Полиграф ШарикOFF.

Треклист

  1. Говорила Мама
  2. Кукла (Радио Версия)
  3. Рыжий Парень
  4. Песенка О Слесаре Шестого Разряда
  5. Про Лёньку Финта
  6. Манькина Свадьба
  7. Песенка Про То, Как На Танцполе Авария Случилась
  8. Чёрный Бумер
  9. Дети Москвы
  10. Кукла
  11. Загубили Лялю
  12. Рыжий (Римейк 2007)



Теги товара: Rap, Цветной винил

Отзывы о товаре Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Imker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imker Musik
Barcode
[4400011000215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серёга
Альбом (сингл)
Мой Двор: Начало Истории
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Говорила Мама, Кукла (Радио Версия), Рыжий Парень, Песенка О Слесаре Шестого Разряда, Про Лёньку Финта, Манькина Свадьба, Песенка Про То, Как На Танцполе Авария Случилась, Чёрный Бумер, Дети Москвы, Кукла, Загубили Лялю, Рыжий (Римейк 2007)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

"Мой Двор: Начало Истории" - студийный альбом рэпера Сереги, выпущенный в 2007 году. Альбом принёс ему широкую известность благодаря хиту "Чёрный бумер", и содержит другие треки, ставшие культовыми в русскоязычном рэпе того времени. Серёга - белорусский и украинский рэпер, который стал известен в 2004 году благодаря хиту "Чёрный Бумер". Он выпустил несколько альбомов, сотрудничал с другими артистами и снимался в фильмах. Его стиль называется "спортивными частушками", так как он часто использует сленг и юмор в своих песнях. Серёга также известен под псевдонимами Айвенго, Диез и Полиграф ШарикOFF.

Треклист

  1. Говорила Мама
  2. Кукла (Радио Версия)
  3. Рыжий Парень
  4. Песенка О Слесаре Шестого Разряда
  5. Про Лёньку Финта
  6. Манькина Свадьба
  7. Песенка Про То, Как На Танцполе Авария Случилась
  8. Чёрный Бумер
  9. Дети Москвы
  10. Кукла
  11. Загубили Лялю
  12. Рыжий (Римейк 2007)


Теги товара: Rap, Цветной винил
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Отзывы


Серёга - Мой Двор: Начало Истории (Coloured) (4400011000215) виниловая пластинка - по цене 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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