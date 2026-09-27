Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343)
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Характеристики
Описание товара Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343)
Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Температура устанавливается с помощью кнопок, отвечающих за увеличение/уменьшение температуры с шагом 1?С , а также с помощью кнопок фиксированных температур. На ЖК-дисплее отображается процесс нагревания/остывания и температура жала паяльника. . Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. В станции предусмотрен отсек для очистки жала от припоя. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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