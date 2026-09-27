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Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343)

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Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 1
Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 2
Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 3
Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 4
Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 5
Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 6
Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 7
Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 8
Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
100
Напряжение питания
220(230)
Питание
от сети
Комплектация
Паяльная станция; сменные жала Т12 - 3 шт.
Регулировка мощности
да
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
480
  • Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 1
  • Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 2
  • Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 3
  • Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 4
  • Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 5
  • Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 6
  • Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 7
  • Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 8
  • Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721344
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343)
7 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
100
Напряжение питания
220(230)
Питание
от сети
Комплектация
Паяльная станция; сменные жала Т12 - 3 шт.
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
480
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х10
Вес, г.
620

Описание товара Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343)

Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Температура устанавливается с помощью кнопок, отвечающих за увеличение/уменьшение температуры с шагом 1?С , а также с помощью кнопок фиксированных температур. На ЖК-дисплее отображается процесс нагревания/остывания и температура жала паяльника. . Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. В станции предусмотрен отсек для очистки жала от припоя. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Паяльная станция
Мощность
100
Напряжение питания
220(230)
Питание
от сети
Комплектация
Паяльная станция; сменные жала Т12 - 3 шт.
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
480
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Описание
Паяльная станция применяется для паяльных работ, требующих бережную пайку при определенной температуре. Станция особенно удобна при пайке электронных плат и других мелких деталей, поскольку поддерживает заданную температуру и не нуждается в отключении от электросети во время работы. Температура устанавливается с помощью кнопок, отвечающих за увеличение/уменьшение температуры с шагом 1?С , а также с помощью кнопок фиксированных температур. На ЖК-дисплее отображается процесс нагревания/остывания и температура жала паяльника. . Выключатель обеспечивает удобство эксплуатации паяльной станции. В станции предусмотрен отсек для очистки жала от припоя. Подставка, поставляемая в комплекте, удобна при выполнении паяльных работ и обеспечивает безопасность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльная станция программируемая KRAFTOOL KPI-10, 50 - 480°C, 100 Вт, 3 жала Т12, (55343) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7580 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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