Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12)
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Характеристики
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
В наличии
Код товара: 721333
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцовые 1/4", 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; Трещотка с быстрым сбросом 1/4", 72 зубца; Удлинитель 1/4", 100 мм;
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х4
Вес, г.
380
Описание товара Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12)
Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТМ-12, 12 предметов 27645-H12_z01 используется для работ с крепежом при ремонтных и монтажных работах. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали, что обеспечивает прочность, стойкость к износу и долгий срок службы. Хроматированное покрытие защищает инструмент от коррозии. Инструмент поставляется в удобном пластиковом держателе для рационального хранения и транспортировки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцовые 1/4", 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; Трещотка с быстрым сбросом 1/4", 72 зубца; Удлинитель 1/4", 100 мм;
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТМ-12, 12 предметов 27645-H12_z01 используется для работ с крепежом при ремонтных и монтажных работах. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали, что обеспечивает прочность, стойкость к износу и долгий срок службы. Хроматированное покрытие защищает инструмент от коррозии. Инструмент поставляется в удобном пластиковом держателе для рационального хранения и транспортировки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - купить по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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