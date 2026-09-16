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Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12)

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Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 1
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 2
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 3
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 4
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 5
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Набор торцовых головок
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 1
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 2
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 3
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 4
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 5
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12)
1 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцовые 1/4", 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; Трещотка с быстрым сбросом 1/4", 72 зубца; Удлинитель 1/4", 100 мм;
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х4
Вес, г.
380

Описание товара Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12)

Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТМ-12, 12 предметов 27645-H12_z01 используется для работ с крепежом при ремонтных и монтажных работах. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали, что обеспечивает прочность, стойкость к износу и долгий срок службы. Хроматированное покрытие защищает инструмент от коррозии. Инструмент поставляется в удобном пластиковом держателе для рационального хранения и транспортировки.



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Отзывы о товаре Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцовые 1/4", 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; Трещотка с быстрым сбросом 1/4", 72 зубца; Удлинитель 1/4", 100 мм;
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
1/4 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТМ-12, 12 предметов 27645-H12_z01 используется для работ с крепежом при ремонтных и монтажных работах. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали, что обеспечивает прочность, стойкость к износу и долгий срок службы. Хроматированное покрытие защищает инструмент от коррозии. Инструмент поставляется в удобном пластиковом держателе для рационального хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор торцовых головок ЗУБР ТМ-12М, 12 предм., (1/4?), Профессионал (27645-H12) - купить по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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