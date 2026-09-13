Top.Mail.Ru
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 1
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 2
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 3
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 4
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 5
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 6
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 7
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 8
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 9
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 10
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 11
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 12
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Скорость вращения
3 500 об/мин
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 1
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 2
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 3
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 4
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 5
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 6
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 7
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 8
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 9
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 10
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 11
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 12
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721323
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип пилы
дисковая
Модель
CPB-190
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Пила циркулярная;- Диск пильный;- Направляющая;- Ключ;- Руководство по эксплуатации.
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Скорость вращения
3 500 об/мин
Число ходов полотна в минуту
3 500
Угол наклона, градус
45
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х21
Вес, кг.
4

Описание товара Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190)

Изделие, сочетающее в себе преимущества разных типов инструментов - мощность и функциональность сетевого, независимость от питания и вес беспроводного. Удобство пиления, скорость и уровень автономности соответствуют профессиональному уровню. Особенности: Экономия до 50% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов платформы Бесщеточный BM-Motor двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя; - высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций) - низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи - высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов - отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений - повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей Высокая эффективность двигателя и увеличенный диаметр диска обеспечивают легкое пиление древесины любой породы на большие глубины Прочное литое алюминиевое основание гарантирует жесткость конструкции и высокую точность реза Повышенная безопасность благодаря быстрой остановке диска за счет тормоза вала Всегда видимые индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов помогают пилить точно по разметке Бесступенчатая регулировка глубины и угла пиления с удобными шкалами для точных работ Эксцентриковый рычаг настройки глубины пиления в одно движение Простая замена диска благодаря блокировке шпинделя Наглядные и удобно расположенные шкалы угла наклона и глубины Патрубок подключения пылесоса (диаметры внутренний/внешний - 35/40 мм) для эффективного пылеотвода Оптимальная линия захода сдвижного кожуха позволяет ему открываться без заедания Дополнительная рукоятка под естественный хват обеспечивает удобство и полный контроль во время работы Удобный встроенный держатель ключа позволяет не потерять его при работе Рычаг блокировки выключателя удобен при любом хвате Параллельный упор в комплекте для пиления "в размер"



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип пилы
дисковая
Модель
CPB-190
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Пила циркулярная;- Диск пильный;- Направляющая;- Ключ;- Руководство по эксплуатации.
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Развернуть
Скорость вращения
3 500 об/мин
Число ходов полотна в минуту
3 500
Угол наклона, градус
45
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Изделие, сочетающее в себе преимущества разных типов инструментов - мощность и функциональность сетевого, независимость от питания и вес беспроводного. Удобство пиления, скорость и уровень автономности соответствуют профессиональному уровню. Особенности: Экономия до 50% стоимости инструмента при наличии аккумуляторов платформы Бесщеточный BM-Motor двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя; - высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций) - низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи - высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов - отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений - повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей Высокая эффективность двигателя и увеличенный диаметр диска обеспечивают легкое пиление древесины любой породы на большие глубины Прочное литое алюминиевое основание гарантирует жесткость конструкции и высокую точность реза Повышенная безопасность благодаря быстрой остановке диска за счет тормоза вала Всегда видимые индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов помогают пилить точно по разметке Бесступенчатая регулировка глубины и угла пиления с удобными шкалами для точных работ Эксцентриковый рычаг настройки глубины пиления в одно движение Простая замена диска благодаря блокировке шпинделя Наглядные и удобно расположенные шкалы угла наклона и глубины Патрубок подключения пылесоса (диаметры внутренний/внешний - 35/40 мм) для эффективного пылеотвода Оптимальная линия захода сдвижного кожуха позволяет ему открываться без заедания Дополнительная рукоятка под естественный хват обеспечивает удобство и полный контроль во время работы Удобный встроенный держатель ключа позволяет не потерять его при работе Рычаг блокировки выключателя удобен при любом хвате Параллельный упор в комплекте для пиления "в размер"


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, без АКБ, Профессионал (CPB-190) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...