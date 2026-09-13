Угловая шлифовальная машина ЗУБР С1-18, 18 В, 125 мм, без АКБ, (УШМ-18-125)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
10000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721300
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Тормоз двигателя
да
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора.
18 В
Высота, см
14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х11
Вес, кг.
2.13
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР С1-18, 18 В, 125 мм, без АКБ, (УШМ-18-125)
Угловая шлифовальная машина ЗУБР УШМ-18-125 предназначена для использования в качестве дисковой шлифовальной, шлифовальной, зачистной и отрезной машины при установке соответствующего расходного инструмента. Мощный двигатель позволяет осуществлять резку, шлифование и зачистку без потери производительности. Плавный пуск обеспечивает начало работы без рывка и пусковой перегрузки. Регулировка положений защитного кожуха диска осуществляется с помощью простой фиксации, без инструмента. Для удобства в работе предусмотрена дополнительная рукоятка, которая устанавливается в 3 положениях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Тормоз двигателя
да
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора.
18 В
Высота, см
14.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Угловая шлифовальная машина ЗУБР УШМ-18-125 предназначена для использования в качестве дисковой шлифовальной, шлифовальной, зачистной и отрезной машины при установке соответствующего расходного инструмента. Мощный двигатель позволяет осуществлять резку, шлифование и зачистку без потери производительности. Плавный пуск обеспечивает начало работы без рывка и пусковой перегрузки. Регулировка положений защитного кожуха диска осуществляется с помощью простой фиксации, без инструмента. Для удобства в работе предусмотрена дополнительная рукоятка, которая устанавливается в 3 положениях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифовальная машина ЗУБР С1-18, 18 В, 125 мм, без АКБ, (УШМ-18-125) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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