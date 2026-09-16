Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CSB-180-21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб.
В наличии
Код товара: 721289
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 700 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
сумка
Крепление патрона
1/4 дюйма
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
180
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4600 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
350x95x320 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х10
Вес, кг.
2.8
Описание товара Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CSB-180-21)
Винтоверт оснащен BRUSHLESS двигателем, который обеспечивает высокие удельные характеристики и долгий срок службы. Высокая частота вращения позволяет закручивать крепеж быстрее. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комплекте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 320 руб.1830 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитАккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 7 680 руб. 11 480 руб.1920 руб. в СплитВинтоверт ударный, кейс (ГВЛ-255-22) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, ...
-
В наличииЦена 7 760 руб.1940 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитДрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18В 50 аккум. патрон:быстрозажи...
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 ...
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитАккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ...
-
В наличииЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитБесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м...
-
В наличииЦена 8 230 руб.2058 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А...
-
В наличииЦена 8 280 руб. 12 430 руб.2070 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #1, 20 В, 50 Н·м, без АКБ (L...
-
В наличииЦена 8 310 руб.2078 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 ...
-
В наличииЦена 8 350 руб. 12 000 руб.2088 руб. в СплитНабор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS,...
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
сумка
Крепление патрона
1/4 дюйма
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
180
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4600 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Развернуть
Габариты без упаковки
350x95x320 мм
Страна производитель
Китай
Винтоверт оснащен BRUSHLESS двигателем, который обеспечивает высокие удельные характеристики и долгий срок службы. Высокая частота вращения позволяет закручивать крепеж быстрее. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комплекте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CSB-180-21) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CSB-180-21)