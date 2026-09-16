Top.Mail.Ru
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CSB-180-21) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CSB-180-21)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CSB-180-21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721289
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CSB-180-21)
7 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
сумка
Крепление патрона
1/4 дюйма
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
180
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4600 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
350x95x320 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CSB-180-21)

Винтоверт оснащен BRUSHLESS двигателем, который обеспечивает высокие удельные характеристики и долгий срок службы. Высокая частота вращения позволяет закручивать крепеж быстрее. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комплекте.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CSB-180-21)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
сумка
Крепление патрона
1/4 дюйма
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
180
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
4600 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Развернуть
Габариты без упаковки
350x95x320 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Винтоверт оснащен BRUSHLESS двигателем, который обеспечивает высокие удельные характеристики и долгий срок службы. Высокая частота вращения позволяет закручивать крепеж быстрее. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комплекте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (CSB-180-21) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...