Описание товара Каминокомплект:Очаг Electrolux Classic EFP/P-1020LS, портал Grado Classic дуб сонома

Каминокомплект Electrolux Classic EFP/P 1020LS Portal Grado Classic Дуб Сонома - это элегантное и функциональное устройство, которое привнесет в ваш дом уют и комфорт. Изготовленный в Китае, этот электрический камин обладает рядом уникальных особенностей и функций. Дизайн устройства в стиле классика сочетает в себе теплоту дерева и современные технологии. Отделка под дуб придает камину натуральный и природный вид, а его компактные размеры (высота - 100 см, ширина - 90 см, глубина - 32 см) позволяют установить его в любом помещении. Благодаря способу крепления, камин можно установить как настенно, так и напольно, что дает большую гибкость в выборе места для его установки. Электрический камин обладает двумя режимами работы и способен обогревать помещение площадью до 25 м?. Нагревательный элемент в форме стича обеспечивает равномерное и быстрое распространение тепла. Управление камином осуществляется электронным способом, что позволяет точно настроить температуру нагрева и яркость пламени. Кроме того, имеется режим "без нагрева", который позволяет использовать камин как элемент декора. Особенностью камина является технология имитации пламени Real Fire Perfect. С помощью LED-ламп создается иллюзия настоящего пламени, что придает интерьеру особую атмосферу уюта и романтики. Регулировка яркости пламени позволяет создать наиболее комфортные условия для отдыха. Важной особенностью является наличие защиты от перегрева. Это обеспечивает безопасность использования камина, а также продлевает его срок службы. При максимальной мощности в 2000 Вт уровень шума не превышает 30 дБ, что делает работу камина практически бесшумной. Комплектация камина включает в себя пульт управления, набор крепежа и сетевой кабель с вилкой. Это делает процесс установки и использования камина максимально удобным и простым. Гарантийный срок на камин составляет 1 год, что подтверждает его высокое качество и надежность.