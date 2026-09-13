Каминокомплект: Очаг Electrolux EFP/P-4220LS, портал Moderno 42/40/36, белый, р/в

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Характеристики
Тип товара
Электрокамин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
59 390 руб.
78 370
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721260
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Линейный очаг Electrolux станет символом гармонии и уюта. Гостиные квартир и домов, просторные залы ресторанов и галерей – в этих и других помещениях очаг создаст атмосферу для полноценного отдыха. Очаг с диагональю 42 дюйма можно удобно разместить в пространстве, встроив в нишу или портал. Настраивать работу очага можно с помощью скрытой панели управления или пульта, расположившись в любимом кресле. Выберите оптимальную для себя мощность обогрева – 1 и 2 кВт, чтобы наполнить помещение теплом. Когда в комнате станет комфортно, установите режим «Эффект пламени», чтобы наслаждаться светом огня при минимальном потреблении электроэнергии – 7 Вт. Реалистичный звук потрескивания дров уведет вас от суеты городской жизни. Очаги Electrolux – не просто элегантное решение для украшения интерьера. Это еще больше тепла, уюта и комфорта в вашем доме… это расслабление.
Линейный очаг Electrolux станет символом гармонии и уюта. Гостиные квартир и домов, просторные залы ресторанов и галерей – в этих и других помещениях очаг создаст атмосферу для полноценного отдыха. Очаг с диагональю 42 дюйма можно удобно разместить в пространстве, встроив в нишу или портал. Настраивать работу очага можно с помощью скрытой панели управления или пульта, расположившись в любимом кресле. Выберите оптимальную для себя мощность обогрева – 1 и 2 кВт, чтобы наполнить помещение теплом. Когда в комнате станет комфортно, установите режим «Эффект пламени», чтобы наслаждаться светом огня при минимальном потреблении электроэнергии – 7 Вт. Реалистичный звук потрескивания дров уведет вас от суеты городской жизни. Очаги Electrolux – не просто элегантное решение для украшения интерьера. Это еще больше тепла, уюта и комфорта в вашем доме… это расслабление.
Каминокомплект: Очаг Electrolux EFP/P-4220LS, портал Moderno 42/40/36, белый, р/в - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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