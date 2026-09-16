Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, без АКБ (LMS), (CWB-500)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
500
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
В наличии
Код товара: 721209
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Частота вращения шпинделя
0-2600 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
500
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
230x90x160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, без АКБ (LMS), (CWB-500)
Бесщеточный ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 500 Н•м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комплекте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
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Бренд
Частота вращения шпинделя
0-2600 об/мин
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
1/2 дюйма
Максимальный крутящий момент
500
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
230x90x160 мм
Страна производитель
Китай
Бесщеточный ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 500 Н•м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комплекте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские
Теги товара: бесщеточные
Гайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 500 Н·м, без АКБ (LMS), (CWB-500) - по цене 3770 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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