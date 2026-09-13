Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Ballu Plinth Compact BEC/PLC-80-300
Ballu Plinth Compact используются для дополнительного обогрева и эффективной защиты от запотевания окон и промерзания стен. Они идеально подходят для помещений с большой площадью остекления, таких как: - веранды - зимние сады - балконы, лоджии - торговые павильоны и киоски. Плинтусно-оконные конвекторы представляют собой компактные и эффективные отопительные приборы, которые устанавливаются в нижней части окон и вдоль плинтусов. Благодаря своей небольшой высоте они практически незаметны и не портят интерьер. Принцип работы оконных конвекторов основан на естественной конвекции воздуха. Тёплый воздух от конвектора поднимается вверх вдоль стены или окна, нагревая их и создавая тепловой экран. Это предотвращает потери тепла из помещения, устраняет повышенную влажность стен и предотвращает образование конденсата на стёклах. Электрические плинтусные конвекторы устанавливаются быстро и просто, без подготовительных работ и последующего монтажа. Устройства предназначены для напольного и настенного размещения. Симметричная конструкция позволяет расположить конвектор проводом как в левую, так и в правую сторону, в зависимости от необходимости. Безопасность оборудования гарантирует датчик защиты от перегрева.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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