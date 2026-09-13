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Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02

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Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 1
Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 2
Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 3
Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 4
Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 5
Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 6
Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 1
  • Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 2
  • Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 3
  • Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 4
  • Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 5
  • Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 6
  • Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
4 180 руб.  5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721190
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Характеристики

Бренд
Ballu
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х11
Вес, кг.
4.4

Описание товара Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02

Электрический конвектор Ballu серий Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 НС-1166352 — революционные технологии по доступной цене. В конвекторах используется монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. За счёт увеличенной на 20% площади теплопередачи нагревательного элемента, время разогрева становится на 20% быстрее. Благодаря уникальной форме нагревательного элемента достигается повышенная мощность в компактном размере: размер конвектора уменьшен без ущерба для мощности. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев достигается благодаря специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента. Эффективен для помещений, площадью до 20 кв.м.



Теги товара: напольные, 1500 вт

Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 + Кронштейн CWM-02




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Характеристики
Бренд
Ballu
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор Ballu серий Camino Eco Turbo BEC/EMT-1500 НС-1166352 — революционные технологии по доступной цене. В конвекторах используется монолитный нагревательный элемент, произведенный по запатентованной технологии Hedgehog. За счёт увеличенной на 20% площади теплопередачи нагревательного элемента, время разогрева становится на 20% быстрее. Благодаря уникальной форме нагревательного элемента достигается повышенная мощность в компактном размере: размер конвектора уменьшен без ущерба для мощности. Мягкое комфортное тепло достигается за счет пониженной на 15% температуры нагревательного элемента и корпуса. Абсолютно бесшумный обогрев достигается благодаря специальному улучшенному сплаву нагревательного элемента. Эффективен для помещений, площадью до 20 кв.м.


Теги товара: напольные, 1500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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