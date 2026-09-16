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Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer

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Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer - фото 1
Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer - фото 1
  • Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
860 руб.  1 190 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721178
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer
860 руб. -28%
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип установки
напольный
Колеса для транспортировки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х7
Вес, г.
900

Описание товара Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer

Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer. Быстрая установка в 2 клика; Устойчивая конструкция; Технология крепления шасси Intake Pro – не перекрывают входящий поток воздуха. Шасси подходят для отопительных модулей*: BEC/AT-1500, BEC/AT-2000, BEC/AT-2500.



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип установки
напольный
Колеса для транспортировки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer. Быстрая установка в 2 клика; Устойчивая конструкция; Технология крепления шасси Intake Pro – не перекрывают входящий поток воздуха. Шасси подходят для отопительных модулей*: BEC/AT-1500, BEC/AT-2000, BEC/AT-2500.


Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект шасси BFT/AT для напольной установки конвектора Ballu Apollo Transformer - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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