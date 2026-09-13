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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUM3 (механический) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUM3 (механический)

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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUM3 (механический) - фото 1
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUM3 (механический) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUM3 (механический) - фото 1
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUM3 (механический) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
11 562 руб.  14 470 руб. 

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Код товара: 721171
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х45х13
Вес, кг.
6.6

Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUM3 (механический)

Конвектор Electrolux Rapid Transformer ECH/R-2500 T-TUM3 сконструирован с применением аэродинамической системы Intelligent Air Dynamic, которая усиливает направленный конвективный поток на 37%, тем самым обеспечивая быстрый нагрев помещения. Master Speed Heating — комплекс решений, благодаря которым прибор выходит на рабочую температуру нагрева за 75 секунд.Нагревательный элемент HEDGEHOG разогревается на 20% быстрее по сравнению с обычным.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUM3 (механический)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux Rapid Transformer ECH/R-2500 T-TUM3 сконструирован с применением аэродинамической системы Intelligent Air Dynamic, которая усиливает направленный конвективный поток на 37%, тем самым обеспечивая быстрый нагрев помещения. Master Speed Heating — комплекс решений, благодаря которым прибор выходит на рабочую температуру нагрева за 75 секунд.Нагревательный элемент HEDGEHOG разогревается на 20% быстрее по сравнению с обычным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUM3 (механический) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11562 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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