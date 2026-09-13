Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2500 T-TUE4 (электронный)
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH-R-2500-T-TUE4 электронный - это высококачественное оборудование, предназначенное для обогрева жилых и офисных помещений. Произведенный в Китае, этот конвектор обладает рядом привлекательных характеристик и функций, которые делают его незаменимым помощником в холодное время года. Электронное управление и наличие дисплея делают использование устройства удобным и интуитивно понятным. Таймер и индикация включения позволяют контролировать работу устройства и настраивать его в соответствии с вашими потребностями. Защита от перегрева и автоматическое отключение при сильном наклоне обеспечивают безопасность использования. Одним из ключевых преимуществ этого обогревателя является возможность его управления с помощью мобильного приложения по Wi-Fi. Это обеспечивает максимальное удобство использования и позволяет вам контролировать температуру в помещении даже находясь вдали от дома. Кроме того, устройство совместимо с системами умного дома и может работать с Алисой, Марусей и Салют. Дизайн обогревателя выполнен в классическом белом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Габариты устройства составляют 40.4 см в высоту, 80 см в ширину и 9.1 см в глубину, что делает его компактным и не занимающим много места. При этом, максимальная мощность обогревателя составляет 2500 Вт, что позволяет ему эффективно обогревать помещения площадью до 30 м?. В комплект поставки входит набор крепежа, сетевой кабель с вилкой и блок управления, что облегчает процесс установки и эксплуатации обогревателя. Надежность устройства подтверждается трехлетней гарантией от производителя.
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Теги товара: с электронным термостатом
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Теги товара: с электронным термостатом
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