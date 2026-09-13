Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-2000 T-TUE4 (электронный)
Конвектор Electrolux ECH/R-2000/T/TUE4/EFT/RR - это высококачественное оборудование от известного производителя, предназначенное для создания комфортного теплового режима в помещении. Этот конвектор обладает современным дизайном, который идеально вписывается в любой интерьер, не нарушая его гармонии. Великолепное сочетание черного и серебристого цветов придает устройству элегантность и стиль. Модель оснащена электронным управлением, что делает ее использование удобным и простым. На передней панели расположен дисплей, на котором отображается текущая температура и другие параметры работы устройства. Конвектор имеет функцию таймера, что позволяет настроить время работы оборудования в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя. Особенностью данного конвектора является наличие защиты от перегрева. В случае превышения допустимой температуры, устройство автоматически отключается, предотвращая возможность возникновения пожара. Также модель оснащена функцией отключения при сильном наклоне, что делает ее использование максимально безопасным. Максимальная мощность конвектора составляет 2000 Вт, что позволяет быстро и эффективно обогревать помещение. При этом класс пылевлагозащищенности IP24 обеспечивает надежную защиту устройства от пыли и влаги. Это делает конвектор идеальным решением для использования в различных условиях, включая влажные помещения.
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Теги товара: с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
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