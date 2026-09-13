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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1500 T-TUM3 (механический) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1500 T-TUM3 (механический)

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Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1500 T-TUM3 (механический) - фото 1
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1500 T-TUM3 (механический) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1500 T-TUM3 (механический) - фото 1
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1500 T-TUM3 (механический) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
9 187 руб.  11 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721165
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х45х13
Вес, кг.
4.9

Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1500 T-TUM3 (механический)

Конвектор Electrolux Rapid Transformer ECH/R-1500 T-TUM3 оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который достигает рабочей температуры на 20% быстрее и имеет компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Воздухозаборник HD обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха. Блок управления Transformer Mechanic оснащен надежным механическим термостатом.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1500 T-TUM3 (механический)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux Rapid Transformer ECH/R-1500 T-TUM3 оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который достигает рабочей температуры на 20% быстрее и имеет компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Воздухозаборник HD обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха. Блок управления Transformer Mechanic оснащен надежным механическим термостатом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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