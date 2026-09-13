Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1500 T-TUE4 (электронный)
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Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1500 T-TUE4 (электронный)
Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T TUE4 – это высококачественное устройство для обогрева помещений, которое сочетает в себе эффективность, безопасность и стильный дизайн. Этот конвектор относится к серии Rapid Transformer, что гарантирует быстрый и равномерный нагрев воздуха в помещении. Благодаря применению инновационного нагревательного элемента HEDGEHOG, устройство обеспечивает высокую эффективность обогрева при максимальной мощности в 2000 Вт. Устройство имеет удобные способы крепления, позволяющие установить его как на полу, так и на стене. Горизонтальная установка обеспечивает оптимальное распределение тепла. Компактные размеры (высота 40.4 см, ширина 64 см, глубина 9.1 см) и вес всего 4.612 кг позволяют легко перемещать и устанавливать устройство. Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T TUE4 способен обогревать помещение площадью до 25 м?. Он оснащен двумя режимами работы, что позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретных условий. Управление устройством осуществляется с помощью электронного блока, который входит в комплект поставки. На дисплее отображается текущая температура в помещении, что позволяет контролировать процесс обогрева. Одной из важных функций конвектора является таймер, который позволяет программировать время работы устройства. Эта функция особенно полезна, если вы хотите вернуться домой в теплое помещение. Также устройство оснащено функцией "Родительский контроль", которая обеспечивает безопасность использования в доме с детьми. Конвектор Electrolux ECH/R-2000 T TUE4 обладает высоким уровнем безопасности. Он оснащен системой защиты от перегрева и функцией отключения при сильном наклоне. Класс пылевлагозащищенности IP24 гарантирует надежную работу устройства даже в условиях повышенной влажности. Дизайн устройства выполнен в строгом и современном стиле. Белый цвет корпуса делает его универсальным для любого интерьера.
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Теги товара: с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
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