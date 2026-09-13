Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный)
Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T TUE4 EFT RR - это уникальное сочетание инновационного дизайна и передовых технологий, обеспечивающих высокую эффективность обогрева. Он оборудован нагревательным элементом HEDGEHOG, который обеспечивает равномерное распределение тепла и быстрый нагрев помещения площадью до 15 м?. Возможность горизонтальной установки и способ крепления делают его универсальным для использования как на полу, так и на стене. Блестящий белый цвет прибора идеально вписывается в любой интерьер, придавая ему современный и стильный вид. Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T TUE4 EFT RR оснащен электронным управлением и дисплеем, что делает его использование удобным и простым. С его помощью можно легко выбрать один из 3 режимов работы, установить таймер и регулировать температуру нагрева. Индикация включения и текущей температуры обеспечивает контроль за работой прибора. Благодаря защите от перегрева и функции отключения при сильном наклоне, конвектор обеспечивает безопасность использования. С максимальной мощностью в 1000 Вт, он быстро и эффективно обогревает помещение. Класс пылевлагозащищенности IP24 гарантирует надежную работу прибора в различных условиях. В комплекте с конвектором поставляется сетевой кабель с вилкой и блок управления. Это обеспечивает удобство установки и использования прибора.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
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