Top.Mail.Ru
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) - фото 1
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) - фото 2
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) - фото 3
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) - фото 4
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) - фото 1
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) - фото 2
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) - фото 3
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) - фото 4
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
10 897 руб.  13 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721160
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х13
Вес, кг.
4.4

Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный)

Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T TUE4 EFT RR - это уникальное сочетание инновационного дизайна и передовых технологий, обеспечивающих высокую эффективность обогрева. Он оборудован нагревательным элементом HEDGEHOG, который обеспечивает равномерное распределение тепла и быстрый нагрев помещения площадью до 15 м?. Возможность горизонтальной установки и способ крепления делают его универсальным для использования как на полу, так и на стене. Блестящий белый цвет прибора идеально вписывается в любой интерьер, придавая ему современный и стильный вид. Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T TUE4 EFT RR оснащен электронным управлением и дисплеем, что делает его использование удобным и простым. С его помощью можно легко выбрать один из 3 режимов работы, установить таймер и регулировать температуру нагрева. Индикация включения и текущей температуры обеспечивает контроль за работой прибора. Благодаря защите от перегрева и функции отключения при сильном наклоне, конвектор обеспечивает безопасность использования. С максимальной мощностью в 1000 Вт, он быстро и эффективно обогревает помещение. Класс пылевлагозащищенности IP24 гарантирует надежную работу прибора в различных условиях. В комплекте с конвектором поставляется сетевой кабель с вилкой и блок управления. Это обеспечивает удобство установки и использования прибора.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T TUE4 EFT RR - это уникальное сочетание инновационного дизайна и передовых технологий, обеспечивающих высокую эффективность обогрева. Он оборудован нагревательным элементом HEDGEHOG, который обеспечивает равномерное распределение тепла и быстрый нагрев помещения площадью до 15 м?. Возможность горизонтальной установки и способ крепления делают его универсальным для использования как на полу, так и на стене. Блестящий белый цвет прибора идеально вписывается в любой интерьер, придавая ему современный и стильный вид. Конвектор Electrolux ECH/R-1000 T TUE4 EFT RR оснащен электронным управлением и дисплеем, что делает его использование удобным и простым. С его помощью можно легко выбрать один из 3 режимов работы, установить таймер и регулировать температуру нагрева. Индикация включения и текущей температуры обеспечивает контроль за работой прибора. Благодаря защите от перегрева и функции отключения при сильном наклоне, конвектор обеспечивает безопасность использования. С максимальной мощностью в 1000 Вт, он быстро и эффективно обогревает помещение. Класс пылевлагозащищенности IP24 гарантирует надежную работу прибора в различных условиях. В комплекте с конвектором поставляется сетевой кабель с вилкой и блок управления. Это обеспечивает удобство установки и использования прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления и шасси ECH/R-1000 T-TUE4 (электронный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...