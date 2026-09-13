Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2500 T-TUM3 (механический)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%10 811 руб. 13 530 руб.
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Код товара: 721159
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Характеристики
Бренд
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х13
Вес, кг.
6.3
Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2500 T-TUM3 (механический)
Конвектор Electrolux Rapid Transformer ECH/R-2500 T-TUM3 сконструирован с применением аэродинамической системы Intelligent Air Dynamic, которая усиливает направленный конвективный поток на 37%, тем самым обеспечивая быстрый нагрев помещения. Master Speed Heating — комплекс решений, благодаря которым прибор выходит на рабочую температуру нагрева за 75 секунд.Нагревательный элемент HEDGEHOG разогревается на 20% быстрее по сравнению с обычным.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Конвектор Electrolux Rapid Transformer ECH/R-2500 T-TUM3 сконструирован с применением аэродинамической системы Intelligent Air Dynamic, которая усиливает направленный конвективный поток на 37%, тем самым обеспечивая быстрый нагрев помещения. Master Speed Heating — комплекс решений, благодаря которым прибор выходит на рабочую температуру нагрева за 75 секунд.Нагревательный элемент HEDGEHOG разогревается на 20% быстрее по сравнению с обычным.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2500 T-TUM3 (механический) - по цене 10811 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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