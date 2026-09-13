Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUM3 (механический)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%9 861 руб. 12 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721156
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Характеристики
Бренд
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х13
Вес, кг.
4.9
Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUM3 (механический)
Конвектор Electrolux Rapid Transformer ECH/R-2500 T-TUE3 предназначен для обогрева помещения до 25 м?. За нагрев отвечает современный элемент Hedgehog, который достигает заданной температуры на 20% быстрее по сравнению с обычными, а его ресурс составляет 25 лет. Блок управления Transformer Mechanic оснащен надежным механическим термостатом. Благодаря технологии высокоскоростного обогрева Master Speed Heating, прибор нагреется до заданной температуры всего за 75 секунд.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Конвектор Electrolux Rapid Transformer ECH/R-2500 T-TUE3 предназначен для обогрева помещения до 25 м?. За нагрев отвечает современный элемент Hedgehog, который достигает заданной температуры на 20% быстрее по сравнению с обычными, а его ресурс составляет 25 лет. Блок управления Transformer Mechanic оснащен надежным механическим термостатом. Благодаря технологии высокоскоростного обогрева Master Speed Heating, прибор нагреется до заданной температуры всего за 75 секунд.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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