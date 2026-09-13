Top.Mail.Ru
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 1
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 2
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 3
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 4
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 5
Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 1
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 2
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 3
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 4
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 5
  • Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
14 136 руб.  17 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721155
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, аксессуары, документация, упаковка
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5

Описание товара Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный)

Отопительный модуль Rapid Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет суперкомпактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! Благодаря реализованной технологии высокоскоростного обогрева Master Speed Heating, прибор нагреется до заданной температуры всего за 75 секунд. Аэродинамическая система Intelligent Air Dynamic усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает самый быстрый нагрев помещения. Воздухозаборник HD обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, аксессуары, документация, упаковка
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Отопительный модуль Rapid Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет суперкомпактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! Благодаря реализованной технологии высокоскоростного обогрева Master Speed Heating, прибор нагреется до заданной температуры всего за 75 секунд. Аэродинамическая система Intelligent Air Dynamic усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает самый быстрый нагрев помещения. Воздухозаборник HD обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Electrolux Rapid Transformer с блоком управления ECH/R-2000 T-TUI4 (инверторный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...