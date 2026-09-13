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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр)

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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 1
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 2
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 3
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 4
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 5
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 1
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 2
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 3
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 4
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 5
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
13 750 руб.  18 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721146
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х13
Вес, кг.
6.6

Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр)

Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! Аэродинамическая система Intelligent Air Dynamic усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает самый быстрый нагрев помещения. Воздухозаборник HD обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха. Безопасность подтверждена сертификатом МЧС. Гарантия на отопительный модуль 5 лет Кронштейны для настенного крепления в комплекте, шасси дополнительная опция. Подходит для мягкого обогрева помещений площадью до 30 м?

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2500 T-TUE4 (электр)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
30 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! Аэродинамическая система Intelligent Air Dynamic усиливает направленный конвективный поток на 37%, что обеспечивает самый быстрый нагрев помещения. Воздухозаборник HD обладает увеличенной площадью для забора и обогрева входящего воздуха. Безопасность подтверждена сертификатом МЧС. Гарантия на отопительный модуль 5 лет Кронштейны для настенного крепления в комплекте, шасси дополнительная опция. Подходит для мягкого обогрева помещений площадью до 30 м?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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