Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%10 150 руб. 13 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721145
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Характеристики
Бренд
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х45х13
Вес, кг.
5.2
Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех)
Конвектор Electrolux ECH/AG2-2000 T-TUM3 представлен в белом цвете. Благодаря мощности в 2 кВт, модель подходит для обогрева помещений площадью до 25 м?. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. Удобное механическое управление поможет быстро выбрать нужный режим нагрева.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Страна производитель
Китай
Конвектор Electrolux ECH/AG2-2000 T-TUM3 представлен в белом цвете. Благодаря мощности в 2 кВт, модель подходит для обогрева помещений площадью до 25 м?. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. Удобное механическое управление поможет быстро выбрать нужный режим нагрева.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUM3 (мех) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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