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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр)

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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр) - фото 1
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр) - фото 2
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр) - фото 3
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр) - фото 4
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр) - фото 1
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр) - фото 2
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр) - фото 3
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр) - фото 4
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
12 850 руб.  16 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721143
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
5.2

Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр)

Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 T TUE4 EFT AG2 является идеальным решением для обеспечения комфортного и уютного тепла в вашем доме. Этот прибор относится к серии Air Gate Transformer и предлагает непревзойденное качество и надежность, подтвержденные одногодичной гарантией от производителя. Оснащенный нагревательным элементом HEDGEHOG, этот конвектор способен обогревать площадь до 15 м?, обеспечивая равномерное и быстрое распределение тепла. Электронное управление позволяет точно установить температуру до 1,0 °C, а наличие дисплея облегчает контроль и настройку параметров работы прибора. Также имеется таймер для автоматического включения и выключения обогревателя. Конвектор Electrolux обладает рядом полезных функций, включая защиту от перегрева и замерзания, а также автоматическое отключение при сильном наклоне. Родительский контроль обеспечивает безопасность использования в домах с детьми. Кроме того, прибор имеет класс пылевлагозащищенности IP24, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. Максимальная мощность обогревателя составляет 1000 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев помещения. В комплект поставки входят сетевой кабель с вилкой, комплект шасси с колесиками для удобства перемещения, кронштейны для настенного крепления и блок управления. Все это делает использование конвектора Electrolux максимально удобным и простым.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-2000 T-TUE4 (электр)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Колеса для транспортировки
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 T TUE4 EFT AG2 является идеальным решением для обеспечения комфортного и уютного тепла в вашем доме. Этот прибор относится к серии Air Gate Transformer и предлагает непревзойденное качество и надежность, подтвержденные одногодичной гарантией от производителя. Оснащенный нагревательным элементом HEDGEHOG, этот конвектор способен обогревать площадь до 15 м?, обеспечивая равномерное и быстрое распределение тепла. Электронное управление позволяет точно установить температуру до 1,0 °C, а наличие дисплея облегчает контроль и настройку параметров работы прибора. Также имеется таймер для автоматического включения и выключения обогревателя. Конвектор Electrolux обладает рядом полезных функций, включая защиту от перегрева и замерзания, а также автоматическое отключение при сильном наклоне. Родительский контроль обеспечивает безопасность использования в домах с детьми. Кроме того, прибор имеет класс пылевлагозащищенности IP24, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации. Максимальная мощность обогревателя составляет 1000 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев помещения. В комплект поставки входят сетевой кабель с вилкой, комплект шасси с колесиками для удобства перемещения, кронштейны для настенного крепления и блок управления. Все это делает использование конвектора Electrolux максимально удобным и простым.
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