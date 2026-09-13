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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр)

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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр) - фото 1
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр) - фото 2
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр) - фото 3
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр) - фото 4
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр) - фото 1
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр) - фото 2
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр) - фото 3
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр) - фото 4
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
11 500 руб.  15 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721140
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м?
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х45х13
Вес, кг.
4.9

Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр)

Конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T TUE4 является превосходным выбором для обеспечения комфортного тепла в вашем доме. Нагревательный элемент HEDGEHOG обеспечивает эффективное распределение тепла, позволяя обогревать площадь до 20 квадратных метров. Конструкция конвектора предусматривает возможность как напольного, так и настенного крепления, что делает его универсальным решением для любого интерьера. Конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T TUE4 оборудован двумя режимами работы, что позволяет выбрать оптимальный вариант нагрева в зависимости от текущих условий. Функция "Родительский контроль" предоставляет возможность блокировки управления, что особенно актуально для домов с маленькими детьми. Для обеспечения безопасности использования, конвектор оснащен системами защиты от перегрева и замерзания, а также функцией отключения при сильном наклоне. Максимальная мощность устройства составляет 1500 Вт, что обеспечивает быстрый и эффективный нагрев помещения. Класс пылевлагозащищенности IP24 гарантирует надежность и долговечность конвектора. Работающий от сети 220 В и частоты 50 Гц, конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T TUE4 весит всего 3,54 кг, что облегчает его установку и перемещение по нуждам пользователя. Индикация текущей температуры включения и наличие таймера делают использование устройства максимально комфортным и функциональным.

Отзывы о товаре Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
20 м?
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T TUE4 является превосходным выбором для обеспечения комфортного тепла в вашем доме. Нагревательный элемент HEDGEHOG обеспечивает эффективное распределение тепла, позволяя обогревать площадь до 20 квадратных метров. Конструкция конвектора предусматривает возможность как напольного, так и настенного крепления, что делает его универсальным решением для любого интерьера. Конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T TUE4 оборудован двумя режимами работы, что позволяет выбрать оптимальный вариант нагрева в зависимости от текущих условий. Функция "Родительский контроль" предоставляет возможность блокировки управления, что особенно актуально для домов с маленькими детьми. Для обеспечения безопасности использования, конвектор оснащен системами защиты от перегрева и замерзания, а также функцией отключения при сильном наклоне. Максимальная мощность устройства составляет 1500 Вт, что обеспечивает быстрый и эффективный нагрев помещения. Класс пылевлагозащищенности IP24 гарантирует надежность и долговечность конвектора. Работающий от сети 220 В и частоты 50 Гц, конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T TUE4 весит всего 3,54 кг, что облегчает его установку и перемещение по нуждам пользователя. Индикация текущей температуры включения и наличие таймера делают использование устройства максимально комфортным и функциональным.
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Доставка
Отзывы


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