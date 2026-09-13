Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1500 T-TUE4 (электр)
Конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T TUE4 является превосходным выбором для обеспечения комфортного тепла в вашем доме. Нагревательный элемент HEDGEHOG обеспечивает эффективное распределение тепла, позволяя обогревать площадь до 20 квадратных метров. Конструкция конвектора предусматривает возможность как напольного, так и настенного крепления, что делает его универсальным решением для любого интерьера. Конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T TUE4 оборудован двумя режимами работы, что позволяет выбрать оптимальный вариант нагрева в зависимости от текущих условий. Функция "Родительский контроль" предоставляет возможность блокировки управления, что особенно актуально для домов с маленькими детьми. Для обеспечения безопасности использования, конвектор оснащен системами защиты от перегрева и замерзания, а также функцией отключения при сильном наклоне. Максимальная мощность устройства составляет 1500 Вт, что обеспечивает быстрый и эффективный нагрев помещения. Класс пылевлагозащищенности IP24 гарантирует надежность и долговечность конвектора. Работающий от сети 220 В и частоты 50 Гц, конвектор Electrolux ECH/AG2-1500 T TUE4 весит всего 3,54 кг, что облегчает его установку и перемещение по нуждам пользователя. Индикация текущей температуры включения и наличие таймера делают использование устройства максимально комфортным и функциональным.
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