Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%7 720 руб. 10 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721139
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Характеристики
Бренд
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х45х13
Вес, кг.
4.2
Описание товара Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех)
Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 T-TUM3 предназначен для настенного или напольного монтажа. Модель классического белого цвета эффективна в помещении с площадью не более 15 м?. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети. Модель имеет защиту от перегрева и механическое управление.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
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Бренд
Мощность обогрева
1000 Вт
Напряжение
220-230 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
механический
Тип установки
настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Страна производитель
Китай
Конвектор Electrolux ECH/AG2-1000 T-TUM3 предназначен для настенного или напольного монтажа. Модель классического белого цвета эффективна в помещении с площадью не более 15 м?. Система очистки воздуха BIO Filter System представлена фильтром с антисептическим эффектом, угольным, катехиновыми с биологически активным витамином С. В комплекте поставки пульт управления и вилка для подключения к электросети. Модель имеет защиту от перегрева и механическое управление.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления и шасси ECH/AG2-1000 T-TUM3 (мех) – стоимость товара 7720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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