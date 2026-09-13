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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720993
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Описание товара Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471)
Поливочный набор с автоматической катушкой для шланга GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочной системы. Удобство при поливе. Инерционный механизм позволяе быстро убрать шланг без спутывания. Крепление к стене на поворотный кронштейн позволяет поливать более удобным способом. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства.
Преимущества:
Автоматическое скручивание шланга
Изготовлено из современных легких и прочных материалов
Шланг 1/2? 30 м
Набор коннекторов, поливочный наконечник
Настенный кронштейн
Поливочный набор с автоматической катушкой для шланга GRINDA обеспечивают удобство хранения и транспортировки поливочной системы. Удобство при поливе. Инерционный механизм позволяе быстро убрать шланг без спутывания. Крепление к стене на поворотный кронштейн позволяет поливать более удобным способом. Специально разработанные системы соединения и направляющих предохраняют шланг от перегибов и перекручивания, продлевая тем самым срок его службы и сохраняя первоначальные свойства.
Преимущества:
Автоматическое скручивание шланга
Изготовлено из современных легких и прочных материалов
Шланг 1/2? 30 м
Набор коннекторов, поливочный наконечник
Настенный кронштейн
Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор поливочный 4 предмета GRINDA HRA-30, шланг 30м x 1/2?, на поворотном кронштейне настенная, катушка автоматическая со шлангом ProLine (428471)