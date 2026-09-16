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Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20)

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Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20) - фото 1
Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20) - фото 2
Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20) - фото 3
Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
3.5
  • Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20) - фото 1
  • Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20) - фото 2
  • Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20) - фото 3
  • Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720932
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20)
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х8
Вес, г.
500

Описание товара Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20)

Быстрая зарядка током до 3.5 А позволяет работать практически без перерывов; Преимущества интеллектуальной зарядки: - более глубокий заряд позволяет использовать 100% емкости; - высокий КПД; - более щадящая зарядка аккумулятора; - меньше нагрев. Управляется электроникой: - диагностика состояния АКБ; - контроль степени заряда и температуры; - автоматическое отключение по окончании зарядки или при неисправности АКБ. Защита от повреждений зарядного устройства и аккумулятора: -защита от перепадов напряжения в сети; - защита от перегрева; - защита от короткого замыкания; - защита от переполюсовки контактов. Светодиодная индикация процесса зарядки.



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Отзывы о товаре Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение, В
18
Ток зарядки, А
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрая зарядка током до 3.5 А позволяет работать практически без перерывов; Преимущества интеллектуальной зарядки: - более глубокий заряд позволяет использовать 100% емкости; - высокий КПД; - более щадящая зарядка аккумулятора; - меньше нагрев. Управляется электроникой: - диагностика состояния АКБ; - контроль степени заряда и температуры; - автоматическое отключение по окончании зарядки или при неисправности АКБ. Защита от повреждений зарядного устройства и аккумулятора: -защита от перепадов напряжения в сети; - защита от перегрева; - защита от короткого замыкания; - защита от переполюсовки контактов. Светодиодная индикация процесса зарядки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-20) - стоимость товара 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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