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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4046-42) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4046-42)

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Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4046-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720570
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.27х1.05х0.5
Вес, кг.
17.5

Описание товара Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4046-42)

Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопах – теперь вы можете наслаждаться процессом ухода за газоном в полной тишине и комфорте. Эта мощная и универсальная модель отлично подходит для пользователей, которые ищут баланс между производительностью и маневренностью. С её оптимальным весом и интуитивно понятным управлением, она станет универсальным выбором для любого участка. Мощный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстроит обороты двигателя в зависимости от её густоты, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Кроме того, газонокосилка оснащена режимом мульчирования, который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора

Отзывы о товаре Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4046-42)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Современная аккумуляторная газонокосилка ЗУБР сделает процесс стрижки травы более удобным и эффективным. Забудьте о проводах, шуме и выхлопах – теперь вы можете наслаждаться процессом ухода за газоном в полной тишине и комфорте. Эта мощная и универсальная модель отлично подходит для пользователей, которые ищут баланс между производительностью и маневренностью. С её оптимальным весом и интуитивно понятным управлением, она станет универсальным выбором для любого участка. Мощный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстроит обороты двигателя в зависимости от её густоты, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Кроме того, газонокосилка оснащена режимом мульчирования, который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора
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Доставка
Отзывы


Газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, 2 АКБ LMS (4 Ач), (ГКЛ-4046-42) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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