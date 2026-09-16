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Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка

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Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка - фото 1
Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка - фото 2
Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
Le Retour Des Beaux Jours
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка - фото 1
  • Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка - фото 2
  • Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720538
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BARCLAY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Barclay
Barcode
[0602478682728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
Le Retour Des Beaux Jours
Жанр
Шансон
Трек-лист
Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis



Теги товара: Шансон, Limited Edition

Отзывы о товаре Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BARCLAY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Barclay
Barcode
[0602478682728]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vanessa Paradis
Альбом (сингл)
Le Retour Des Beaux Jours
Жанр
Шансон
Трек-лист
Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis


Теги товара: Шансон, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vanessa Paradis - Le Retour Des Beaux Jours (0602478682728) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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