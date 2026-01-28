Ost - Lord Of The Rings Themes (Transparent White) (8719039007493) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Lord Of The Rings Themes
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720532
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Lord Of The Rings Themes
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Prophecy, Concerning Hobbits, The Bridge of Khazad Dum, The Breaking of the Fellow, Foundations of Stone, The Riders of Rohan, Evenstar, The Hornburg, The White Tree, The Ride of the Rohirrin, The Grey Havens, Into the West
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - Lord Of The Rings Themes (Transparent White) (8719039007493) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Prophecy, Concerning Hobbits, The Bridge of Khazad Dum, The Breaking of the Fellow, Foundations of Stone, The Riders of Rohan, Evenstar, The Hornburg, The White Tree, The Ride of the Rohirrin, The Grey Havens, Into the West
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Lord Of The Rings Themes
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Prophecy, Concerning Hobbits, The Bridge of Khazad Dum, The Breaking of the Fellow, Foundations of Stone, The Riders of Rohan, Evenstar, The Hornburg, The White Tree, The Ride of the Rohirrin, The Grey Havens, Into the West
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Prophecy, Concerning Hobbits, The Bridge of Khazad Dum, The Breaking of the Fellow, Foundations of Stone, The Riders of Rohan, Evenstar, The Hornburg, The White Tree, The Ride of the Rohirrin, The Grey Havens, Into the West
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная пластинка за эту цену. Пришла раньше срока. Упаковано великолепно и надежно. Еще и открыточку положили к Новому году) Звучит отлично. Как раз было на подарок, получатель очень доволен) Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Есть щелчки и их довольно приличное количество, плюс волна на пластинке.
Ost - Lord Of The Rings Themes (Transparent White) (8719039007493) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ost - Lord Of The Rings Themes (Transparent White) (8719039007493) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная пластинка за эту цену. Пришла раньше срока. Упаковано великолепно и надежно. Еще и открыточку положили к Новому году) Звучит отлично. Как раз было на подарок, получатель очень доволен) Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Есть щелчки и их довольно приличное количество, плюс волна на пластинке.