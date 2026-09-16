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Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка

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Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 1
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 2
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 3
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 4
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 5
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 6
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doechii
Альбом (сингл)
Alligator Bites Never Heal
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 1
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 2
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 3
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 4
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 5
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 6
  • Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720530
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478694103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doechii
Альбом (сингл)
Alligator Bites Never Heal
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stanka Pooh, Bullfrog, Boiled Peanuts, Denial Is A River, Catfish, Skipp, Hide N Seek, Bloom, Wait, Death Roll, Profit, Boom Bap, Nissan Altima, Gtfo, Huh!, Slide, Fireflies, Beverly Hills, Alligator Bites Never Heal
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stanka pooh, Bullfrog, Boiled peanuts, Denial is a river, Catfish, Skipp, Hide n seek, Bloom, Wait, Death roll, Profit, Boom bap, Nissan altima, Gtfo, Huh!, Slide, Fireflies, Beverly hills, Alligator bites never heal



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478694103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doechii
Альбом (сингл)
Alligator Bites Never Heal
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stanka Pooh, Bullfrog, Boiled Peanuts, Denial Is A River, Catfish, Skipp, Hide N Seek, Bloom, Wait, Death Roll, Profit, Boom Bap, Nissan Altima, Gtfo, Huh!, Slide, Fireflies, Beverly Hills, Alligator Bites Never Heal
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Чехия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stanka pooh, Bullfrog, Boiled peanuts, Denial is a river, Catfish, Skipp, Hide n seek, Bloom, Wait, Death roll, Profit, Boom bap, Nissan altima, Gtfo, Huh!, Slide, Fireflies, Beverly hills, Alligator bites never heal


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doechii - Alligator Bites Never Heal (1 Year Anniversary) (Albino Picture) (0602478694103) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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