Taj Mahal - Natchl Blues (Yellow & Black Marbled) (8719262030572) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taj Mahal
Альбом (сингл)
Natchl Blues
Жанр
Кантри
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 720501
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030572]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taj Mahal
Альбом (сингл)
Natchl Blues
Жанр
Кантри
Трек-лист
Good Morning Miss Brown, Corinna, I Ain't Gonna Let Nobody Steal My Jellyroll, Going Up To The Country, Paint My Mailbox Blue, Done Changed My Way Of Living, She Caught The Katy And Left Me A Mule To Ride, The Cuckoo, You Don't Miss Your Water ('Til Your Well Runs Dry), A Lot Of Love
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Taj Mahal - Natchl Blues (Yellow & Black Marbled) (8719262030572) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good Morning Miss Brown, Corinna, I Ain't Gonna Let Nobody Steal My Jellyroll, Going Up To The Country, Paint My Mailbox Blue, Done Changed My Way Of Living, She Caught The Katy And Left Me A Mule To Ride, The Cuckoo, You Don't Miss Your Water ('Til Your Well Runs Dry), A Lot Of Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030572]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Taj Mahal
Альбом (сингл)
Natchl Blues
Жанр
Кантри
Трек-лист
Good Morning Miss Brown, Corinna, I Ain't Gonna Let Nobody Steal My Jellyroll, Going Up To The Country, Paint My Mailbox Blue, Done Changed My Way Of Living, She Caught The Katy And Left Me A Mule To Ride, The Cuckoo, You Don't Miss Your Water ('Til Your Well Runs Dry), A Lot Of Love
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good Morning Miss Brown, Corinna, I Ain't Gonna Let Nobody Steal My Jellyroll, Going Up To The Country, Paint My Mailbox Blue, Done Changed My Way Of Living, She Caught The Katy And Left Me A Mule To Ride, The Cuckoo, You Don't Miss Your Water ('Til Your Well Runs Dry), A Lot Of Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Taj Mahal - Natchl Blues (Yellow & Black Marbled) (8719262030572) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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