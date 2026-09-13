Shocking Blue - Single Collection (A'S & B'S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Single Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720493
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262012592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Single Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Is In The Air, What You Gonna Do, Lucy Brown Is Back In Town, Fix Your Hair Darling, Send Me A Postcard, Harley Davidson, Long And Lonesome Road, Fireball Of Love, Venus, Hot Sand, Mighty Joe, Wild Wind, Never Marry A Railroad Man, Roll Engine Roll, Hello Darkness, Pickin' Tomatoes, Shocking You, Waterloo, Blossom Lady, Is This A Dream, Out Of Sight Out Of Mind, I Like You, Inkpot, Give My Love To The Sunrise, Rock In The Sea, Broken Heart, Eve And The Apple, When I Was A Girl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shocking Blue - Single Collection (A'S & B'S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Is In The Air, What You Gonna Do, Lucy Brown Is Back In Town, Fix Your Hair Darling, Send Me A Postcard, Harley Davidson, Long And Lonesome Road, Fireball Of Love, Venus, Hot Sand, Mighty Joe, Wild Wind, Never Marry A Railroad Man, Roll Engine Roll, Hello Darkness, Pickin' Tomatoes, Shocking You, Waterloo, Blossom Lady, Is This A Dream, Out Of Sight Out Of Mind, I Like You, Inkpot, Give My Love To The Sunrise, Rock In The Sea, Broken Heart, Eve And The Apple, When I Was A Girl
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262012592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Single Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Love Is In The Air, What You Gonna Do, Lucy Brown Is Back In Town, Fix Your Hair Darling, Send Me A Postcard, Harley Davidson, Long And Lonesome Road, Fireball Of Love, Venus, Hot Sand, Mighty Joe, Wild Wind, Never Marry A Railroad Man, Roll Engine Roll, Hello Darkness, Pickin' Tomatoes, Shocking You, Waterloo, Blossom Lady, Is This A Dream, Out Of Sight Out Of Mind, I Like You, Inkpot, Give My Love To The Sunrise, Rock In The Sea, Broken Heart, Eve And The Apple, When I Was A Girl
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Is In The Air, What You Gonna Do, Lucy Brown Is Back In Town, Fix Your Hair Darling, Send Me A Postcard, Harley Davidson, Long And Lonesome Road, Fireball Of Love, Venus, Hot Sand, Mighty Joe, Wild Wind, Never Marry A Railroad Man, Roll Engine Roll, Hello Darkness, Pickin' Tomatoes, Shocking You, Waterloo, Blossom Lady, Is This A Dream, Out Of Sight Out Of Mind, I Like You, Inkpot, Give My Love To The Sunrise, Rock In The Sea, Broken Heart, Eve And The Apple, When I Was A Girl
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Shocking Blue - Single Collection (A'S & B'S), Part 1 (8719262012592) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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