Deep Purple - Slaves & Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue & Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Deep Purple - Slaves & Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue & Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка
Slaves and Masters — тринадцатый студийный альбом группы Deep Purple, выпущенный в 1990 году. Это издание к 35-летию тиражом 2000 пронумерованных экземпляров на полупрозрачном сине-фиолетовом мраморном виниле. В комплект входит вкладыш. В 1990 году в состав Purple входили гитарист Ричи Блэкмор (вернувшийся в 1984 году после ухода из группы и создания Rainbow после выхода альбома Stormbringer в ноябре 1974 года), вокалист Джо Линн Тёрнер (который ранее был солистом Rainbow), клавишник/органист Джон Лорд, барабанщик Ян Пейс и басист Роджер Гловер. Давние поклонники Purple были более чем рады возвращению Блэкмора. «King Of Dreams», «The Cut Runs Deep» и «Fire In The Basement» — классические треки Deep Purple. Гитарные соло Блэкмора и клавишные партии Лорда отсылают нас к старым Deep Purple. В целом альбом звучит как нечто среднее между альбомами Rainbow и Deep Purple.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Deep Purple - Slaves & Masters (35Th Anniversary) (Translucent Blue & Purple Marbled) (8719262041691) виниловая пластинка