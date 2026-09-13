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Miles Davis - Kind Of Blue (+2 Bonustracks) (0886976389413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Kind Of Blue (+2 Bonustracks) (0886976389413) виниловая пластинка

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Miles Davis - Kind Of Blue (+2 Bonustracks) (0886976389413) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Kind Of Blue (+2 Bonustracks) (0886976389413) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Kind Of Blue (+2 Bonustracks) (0886976389413) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Kind Of Blue (+2 Bonustracks) (0886976389413) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Kind Of Blue (+2 Bonustracks) (0886976389413) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Kind Of Blue (+2 Bonustracks) (0886976389413) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720471
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0886976389413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches, Flamenco Sketches (Alternate Take), On Green Dolphin Street
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (+2 Bonustracks) (0886976389413) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches, Flamenco Sketches (Alternate Take), On Green Dolphin Street



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Miles Davis - Kind Of Blue (+2 Bonustracks) (0886976389413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0886976389413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches, Flamenco Sketches (Alternate Take), On Green Dolphin Street
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches, Flamenco Sketches (Alternate Take), On Green Dolphin Street


Теги товара: Limited Edition
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